”En Augustnominering ger mig mycket uppmuntran”

Malmöbosatta Patrik Svenssons författardebut Ålevangeliet såldes till över 30 länder redan innan den kom ut. Trots den enorma succén är han ändå överraskad över att den också nominerats till Augustpriset i kategorin årets svenska fackbok.

– För mig är det en bekräftelse på att det här inte bara är en hajp. Det ger mig väldigt mycket uppmuntran i att jag kanske kan skriva fler böcker, säger han.

Årets svenska fackbok är kanske den bredaste kategorin när det kommer till Augustpriset. Att två av de sex nominerade böckerna i år – Patrik Svenssons Ålevangeliet och Lotte Möllers Bin och människor – handlar om djur, natur, klimatförändringar och en hotad framtid är knappast en slump menar Patrik Svensson själv.

– Klimatförändringar och det här massutdöendet som man pratar om tror jag ökar vårt intresse för det vi är på väg att förlora och det är både viktigt och nödvändigt, säger han. Vi måste intressera oss för det och vi måste öka vår kunskap och också vår empati för det liv som är på väg att försvinna.

I Ålevangeliet berättar Patrik Svensson i essäform om ålens gåtfulla historia och forskningsmödan kring dess hemlighetsfulla liv och fortplantning. Essäkapitlen varvas med personliga kapitel om honom själv och hans far och deras gemenskap kring just ålfiske. Att Ålevangeliet, trots de skönlitterära inslagen, nomineras i just fackbokskategorin tycker Patrik Svensson ändå är bra, där skulle han själv också ha placerat den.

– Visst, den ligger lite mitt emellan och är en slags blandgenre, men till största delen är den en populärvetenskaplig fackbok skriven med lite skönlitterära metoder och med inslag som man skulle kunna kalla skönlitterära. Just det här att den är svårplacerad tänkte jag kanske kunde ligga den i fatet.

Ålevangeliet var såld till över 30 länder redan innan den kom ut på svenska och har fått ett enormt varmt mottagande men Patrik Svensson var absolut inte beredd på varken den uppmärksamheten eller Augustnominering som kom nu.

– Tvärtom har jag tvivlat mycket på om fascinationen jag själv haft för ämnet verkligen delas av någon, säger han. Men en vanlig reaktion när människor läst Ålevangeliet är att de säger att de inte hade någon aning om att de var intresserade av ålar och det här ämnet och det är på något sätt det finaste berömmet man kan få. Vad gäller Augustnomineringen är det så oberäkneligt, inte minst i fackboksklassen som spänner över så många olika fält från fotoböcker och trädgårdsböcker till biografier och essäer. Så jag blev väldigt glad och positivt överraskad.

Varför tror du juryn fastnade för Ålevangeliet?

– Min ambition har varit att försöka göra naturvetenskapen och den vetenskapliga historien tillgänglig, spännande och intressant och försöka hitta berättelserna som finns bakom torra forskningsrapporter. Och jag är väldigt glad över att människor delar min fascination inte bara för ålen utan för naturvetenskapens historia och de här forskarna som ägnar sina liv åt att förstå.

Vilka chanser han har att vinna sin kategori är inget Patrik Svensson vill spekulera i.

– Det är jättefina böcker som är nominerade. Jag har läst några men inte alla. Lotte Möllers bok om bin är en väldigt fin och originell bok och Anna-Karin Palms Selma Lagerlöf-bok är en väldigt stark biografi om en otroligt spännande människa. Så vi får se hur det går och bekräftelsen i att vara nominerad räcker egentligen.

För att fira sin nominering gick Patrik Svensson ut och käkade efter Augustevenemanget på Södra Teatern i Stockholm.

– När jag kommer hem till Malmö får jag fira med nära och kära också.

Vad gäller författarframtiden beskriver Patrik Svensson det som att han just nu är i fasen där han bollar olika idéer i huvudet.

– Jag har väl inte bestämt mig riktigt men hoppas komma i gång med något snart, säger han lagom hemlighetsfullt.