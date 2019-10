I Vankiva kyrka har vigsel ägt rum den 12 oktober 2019 mellan Charlotte Kjellander och Johan Nilsson, Stoby.

Vigseln förrättades av Mats Svensson. Som ingångsmusik sjöng Leah Eldonson A thousand years och ackompanjerades på piano av Maria Högström.

Under akten sjöng och spelade de även How long will I love you.

Ulrika Moberg framförde Med dig vid min sida och Sofias sång (Till mitt sista andetag), ackompanjerad av Pär Eldonson på gitarr.

Gemensamt sjöngs psalmerna Guds kärlek är som stranden och Gud har omsorg om vårt släkte.

Som utgångsmusik spelades The Best på cd.

Efter vigseln bjöds det på bröllopsfest i Stoby bygdegård.

Bruden har tagit efternamnet Nilsson Kjellander. Fotografer var Thomas och Jola Johnsson.