39 människior hittade döda i container

Storbritannien 39 människor har hittats döda i en container på ett industriområde i Essex i sydöstra Storbritannien. Lastbilschauffören har gripits, misstänkt för mord.

Dragbilen med det vita containersläpet står i en svag kurva utanför en silo. Polisen har satt upp ett tält framför och ett bakom. Runt om arbetar poliser i vita skyddsdräkter. Stora delar av industriområdet är avstängt.

Det var ambulanspersonal som klockan tjugo minuter i två natten till onsdagen, lokal tid, larmade polisen till Waterglade Industrial Park i Grays i grevskapet Essex, rakt österut från London. De 39 personer man hittade i lastbilscontainern, varav en var en tonåring, förklarades döda på plats, skriver Essexpolisen på sin hemsida.

– Det här är en tragisk händelse där ett stort antal människor har förlorat livet. Vi har en pågående utredning för att ta reda på vad det är som har hänt, säger kommissarie Andrew Mariner.

– Vi håller på att försöka identifiera offren men jag misstänker att det kommer att ta tid.

Man tror att lastbilen kommit från Bulgarien och passerat gränsen till Storbritannien vid Holyhead den 19 oktober. Lastbilschauffören, en 25-årig man, har gripits misstänkt för mord.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnsonn skriver på twitter: ”Jag är förfärad över denna tragiska händelse i Essex. Jag uppdateras regelbundet och inrikesdepartementet kommer att arbeta nära med Essexpolisen medan vi fastställer exakt vad som har hänt. Mina tankar går till alla de som har mist sina liv och deras anhöriga”.

