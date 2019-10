John Clark, en av stjärnorna från tv-serien Days of our lives, har avlidit i en ålder av 88 år.

John Clark var med redan från debuten 1965 och gjorde rollen som advokanten Mickey Horton under alla 39 åren och fram till dess att han gick i pension 2004.

För sin rolltolkning belönades han med en Daytime Emmys livetime achievement award 2015.

Bland några av hans övriga rollen kan nämnas The Twilight zone (1959) och The New breed (1961-1962).