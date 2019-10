Fem snabba till VA Rocks

NÖJE Vem är Ida, Frida och Klara i VA Rocks? Vi bad de lista allt från guilty pleasures till vilken musiker de hade velat bjuda på middag.

Ida Svensson Vollmer, 26 år, leadsång och gitarr

Bästa låt som någonsin skrivits?

– ”Purple Rain”med Prince. Första gången jag hörde den blev jag totalt lamslagen! Smärtan och känslan fångas i både Princes (helt) fantastiska sång och gitarrspel genom hela låten men speciellt i slutet från 4.40 och ut. Lyssna och njut!

Vad lyssnade du på när du var fem år respektive tio år, femton år och idag?

– Största idolerna för mig som femåring var tveklöst Spice Girls och Aqua! Haha jag ville se ut, vara och sjunga som dem! När jag fyllt tio år hade jag sedan ett bra tag upptäckt AC/DC. Mitt liv förändrades första gången jag hörde dem. Jag visste där och då att jag ville sjunga och spela rock’n’roll! Sedan fyllda femton har jag och lyssnar fortfarande på allt från Sanne Salomonsen till Sex Pistols och Cher. Som ni förstår, väldigt blandat.

Vilken musiker hade du velat bjuda på middag?

– Lita Ford. Jag läste nyligen hennes biografi och kunde inte sluta läsa! Hon skriver om hur det var att vara en av de första kvinnliga rockgitarristerna då ingen kunde förstå att tjejer kunde spela rock’n’roll, och om att bli tagen på allvar i den mansdominerade musikbranschen. Vilka stories hon bär på!

Vilka är dina största guilty pleasures?

– När jag ska ha tid för mig själv och slappna av, kryper jag oftast ner i sängen med en påse blandgodis och kollar på serier som Rederiet, Goda grannar och Varuhuset. SVT:s Öppet arkiv is the shit.

Vad är bäst med albumet I love VA Rocks?

– Den blev precis så som jag ville att den skulle bli. Rått och snyggt på samma gång. Bästa av två världar! Höjdpunkterna för mig är ”Hit the Road” där vi alla tre delar på leadsången och balladen ”Never In a Million Years”. Jag är sjukt stolt över slutresultatet!

Frida Rosén, 26 år, trummor och sång

Bästa låt som någonsin skrivits?

– Den låt som har berört mig mest det senaste året är ”Sand” med Molly Sandén. Hon har satt ord på när ångest, tankar och grubblerier får för sig att kika fram och man behöver ta en paus och läka sig själv. Alla borde lyssna på den.

Vad lyssnade du på när du var fem år respektive tio år, femton år och idag?

– När jag var fem år lyssnade jag på Tomas och Jujja Weislanders barnsånger, ”Vipp-på-rumpan-affär” var favoriten. När jag var tio år lyssnade jag på bland annat Peaches, E.M.M.A och Grynets nyinspelning av ”Jag skiter”, älskade Grynet! När jag var femton år hade emo-Frida blommat ut och MP3:n var fylld av My Chemical Romance, Bullet for My Valentine, Simple Plan och Green Day. Idag går Volbeat och Walk the Moon på repeat!

Vilken musiker hade du velat bjuda på middag?

– Trummisen i The Donnas, Torry Castellano. Hon är en stor inspiration för mig och det hade varit så roligt att få bjuda henne på en vegansk trerätters och höra om deras karriär.

Vilka är dina största guilty pleasures?

– Helt klart One Direction! Och Anastacia, har jag berättat att jag är en grym Anastacia-imitatör?

Vad är bäst med albumet I love VA Rocks?

– Variationen i låtarna, djupare råare samhällskritiska låtar blandas med bluesballad och punkrock. Min favoritlåt på skivan är ”Hit the Road”. Där sjunger alla tre lead, det är så häftigt och jag älskar mina tjejer!

Klara Wedding, 25 år, bas och sång

Bästa låt som någonsin skrivits?

– Mycket svår fråga och det var många låtar som dök upp när jag funderade. Men jag landade till sist i ”The Magnificent Seven” med The Clash. Det är en låt som är uppiggande och direkt gör mig på bra humör. Den har gått varm sedan barnsben och gör det fortfarande idag.

Vad lyssnade du på när du var fem år respektive tio år, femton år och idag?

– När jag var fem år var mina absoluta favoriter A-Teens. Men jag minns även andra favoriter från bilresor med familjen, bland annat Torsson. Som tioåring hade jag kommit in i min punkperiod och de absoluta favoriterna var Ebba Grön, men jag älskade även band som Grisen Skriker, DLK, The Clash och Sex Pistols. När jag var femton hade jag börjat lyssna mer på alternativ rock och indierock, som Radiohead, Arctic Monkeys och The Strokes. Idag skulle jag säga att jag lyssnar på vad som nämnts ovan med en del nya inslag, en stor favorit just nu är The Pogues.

Vilken musiker hade du velat bjuda på middag?

– Patti Smith. Jag har lyssnat mycket på Patti Smith genom åren och jag hade mer än gärna hört henne berätta historier om vad hon varit med om.

Vilka är dina största guilty pleasures?

– Jag är extremt nostalgisk av mig och älskar fortfarande att lyssna på mina 90-tals favoriter. Vengaboys och Aqua spelas ofta hemma hos mig. Ett evenemang som jag älskar är “Vi som älskar 90-talet”, som jag tyvärr missat två år i rad nu. Jag vet dock inte om jag skulle kalla det guilty pleasures, det är inte något jag skäms över, haha.

Vad är bäst med albumet I love VA Rocks?

– Det är ett album som verkligen visar på vilka vi tre är, utifrån den bredd som finns bland låtarna. Jag gillar även det lite råare soundet och jag tycker också att albumet verkligen visar hur vi utvecklats både musikaliskt och som personer sedan vårt första album. Jag vet att vi alla tre är väldigt stolta över det.

