Vill få in fler iakttagelser kring sprängning i Stoby

STOBY Utredningen kring sprängningen i en carport i Stoby är fortfarande i ett tidigt skede.

Nyligen flyttades den från grova brott i Kristianstad till den lokala grova brott-avdelningen i Hässleholm.

– Vi är i inhämtningsfasen och jobbar brett med att få in så mycket uppgifter som vi kan. Egentligen är det för tidigt i arbetet för att kunna säga något, säger förundersökningsledare Johan Claesson.

På grund av det stadium som utredningen befinner sig är Claesson mycket knapphändig med information.

– Jag vill inte påverka folk, och då vill jag inte att det ska stå något i tidningen som gör att man får idéer kring det ena eller andra. Vi jobbar brett och vill fortsatt få in uppgifter, även kring sådant som kan verka obetydligt, säger Claesson.

Sprängningen skedde i onsdags förra veckan, och på torsdagen gick polisen ut med information om att två personer på en moped var det hetaste spåret.

– Vi vet att de kör mot platsen, är där några minuter och strax därefter detonerar det här föremålet, sa Anders Svenson på grova brott då.

Vittnesmål gör sedan gällande att nämnda moped ska ha setts lämna Stoby via Ekåkersvägen i västlig riktning, för att ta sig över till Ljungdala motionsområde via en gångbro över riksväg 21.

– Är det någon som vet något så vill vi att de kommer in med informationen så fort som möjligt, säger Claesson.

Polisens tekniker var på platsen och undersökte efter sprängningen, och saker har skickats iväg på analys.

– Så är det alltid. Men jag vill inte gå in på vad som har skickats, säger Claesson.