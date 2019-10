Lång väntan på rekreation

Hässleholm Det lär fortfarande dröja ett tag innan rekreationsavdelningen i badhuset i Hässleholms kan tas i bruk igen.

Att avdelningen kommer igång är dock bara lite plåster på såren när det gäller den nedgångna badanläggningen anser verksamhetschefen Eva-Lotta Gustafsson.

Rekreationsavdelningen ligger i mörker vilket innebär att både bubbelpool, ångbastu och tillhörande torrbastu inte är igång.

Avdelningen saknas av många som har sett badhuset som en mötesplats att njuta och träffa bekanta på.

– Vi räknar med att vi förlorat runt 150 000 kronor på att den varit stängd. förklarar Eva-Lotta Gustafsson.

Tidigare i oktober klubbade kommunstyrelsen igenom en summa på 1,2 miljoner som ska gå till reparation av bubbelpool och ångbastu. Men det kommer att ta sin tid innan det står klart. Arbetet ska planeras och en upphandling ska genomföras.

– Sedan vet man ju inte vad man hittar när man väl tagit bort ångbastun, säger Eva-Lotta Gustafsson.

Hon är trots allt glad att pengarna klubbats, men hon efterlyser samtidigt ett beslut om kommunens simhallar från politikerna.

Badhuset i Hässleholm är det som är mest illa åtgånget. Svartmögel breder ut sig, bastuväggar är spruckna, ytskikt i dusch- och omklädningsrum är slitna och vattenrening och ventilation är i behov av renovering.

Underhåll under de kommande 15 åren har tidigare beräknats kunna uppgå till 59 miljoner kronor.

Bara under de första fem åren skulle kostnaden hamna på drygt 45 miljoner kronor.

Men det är inte bara ett problem att simhallen i Hässleholm håller på att klappa ihop. Åldern på kommunens övriga simhallar ligger runt 50 år och tidigare beräkningar visar att kostnaden att renovera dessa sammanlagt skulle hamna på 138 miljoner under de kommande 15 åren.