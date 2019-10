Piska och morot

I nuläget spelar det ingen roll om du sköter dig i fängelset eller ej: du kan ändå få straffrabatt. Det motiverar knappast fångar till att förändra sitt liv och utnyttja de möjligheter som ges under förvaringen. Regeringen föreslår istället att koppla villkorlig frigivning efter två tredjedelar av tiden till en insats av fången, vilket är rimligt. Den som sköter sig bra, följer reglerna och väljer att delta att rehabiliteringsprogram bör belönas och motiveras av det.

Detta är punkt nummer 19 av förslagen i regeringens 34-punktsprogram med brottsförebyggande åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Trots att det står med i uppräkningen av ”hårdare tag”-åtgärder för att bekämpa tung brottslighet finns rehabiliteringsperspektivet med i tankarna bakom, samt den människovänliga inställningen att den som gjort fel och betalar med ett fängelsestraff ska belönas om hen anstränger sig för att göra det bästa av sitt straff.

Rehabiliteringsprogram för till exempel missbruk kan vara jobbiga att ta sig igenom och orka med. Om ett kortare straff ger den som annars kanske skulle strunta i ansträngningen en knuff i rätt riktning är det mycket bra. Att på det sättet visa kriminella att det finns mätbara fördelar med att sköta sig i fängelset och försöka förändras till en laglydig medborgare är tydligt och bra. Sen handlar det också om rättvisa: det är helt enkelt orättvist att den som jobbar med sig själv och försöker lämna fängelset som en person som kan bidra till samhället istället för att vara det till last inte får några fördelar framför den som struntar i allt.

Detta är ett förslag som eventuellt kan minska antalet återfallsförbrytare. Just nu ropar många på längre straff, men det man borde ropa på är färre brott och högre motivation för att bli laglydig. Detta är ett sådant förslag.

Den som inte vill delta i återfallsförebyggande åtgärder får enligt Morgan Johansson helt enkelt sitta tiden ut utan straffrabatt. Det innebär en kriminell person mindre på gatan, så det drabbar ingen annan än den enskilde fången. Martina Jarminder