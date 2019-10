Hives, Sounds och Mando Diao gör gemensam konsert

The Hives, Mando Diao och The Sounds gör för två gemensamma konserter sommaren 2020. En av dem blir i Skåne, på Sofiero slott 24 juli.

I somras spelade The Hives och Mando Diao på sin gemensamma hemarena, konsertscenen i gruvhålet Dalhalla. Konserten blev en succé och upprepades – då med The Sounds som gäster.

Denna sommar bjuder nu The Sounds tillbaka och tar med sig Mando Diao och The Hives till sin hemarena – slottet Sofiero i Helsingborg. det blir också ännu en gemensam konsert på Dalhalla 22 augusti.

Biljetter släpps måndag 28 oktober.