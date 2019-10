”Man är mer naken när man släpper en bok”

På flygplatser och hotellrum under filminspelningar eller uppkrupen i sängen efter att han lämnat barnen – Alexander Karim skrev debutroman ”Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död” som ett sätt att vara kreativ, och samtidigt koppla av.

Men det började med en 40-årskris och en förkärlek för filmer om tidsresor.

Fem snabba frågor till Alexander Karim:

1. Vilken kändisbiografi skulle du vilja spökskriva?

– Skulle vilja skriva en biografi om en fiktiv karaktär. Tänk Stålmannens biografi. Antingen det eller Pontius Pilatus. En berättelse om en helt vanlig prefekt som gick till jobbet en dag och korsfäste en man som påstods vara frälsare. Jättekul ju!

2. Vilken musik passar bäst till det du skriver?

– Filmmusik.

3. Vilken skådis skulle du vilja spelade huvudpersonen i din (senaste) bok?

– Jag själv.

4. Vad måste du alltid ha bredvid dig när du skriver?

– Kaffe. Mycket. Starkt.

5. Vilket är ditt favoritbokomslag?

– Jonas Hassen Khemiri har alltid fantastiska omslag tycker jag.

Det är som skådespelare vi vana vid att se Alexander Karim, men han har även skrivit filmmanus och regisserat. Sedan en dryg månad tillbaka kan han även kalla sig författare.

Debutromanen har mötts av strålande recensioner men han erkänner att det var nervöst innan boken mötte sina läsare.

– Med en film kan du ändå säga, vi hade en dålig producent som krävde omfilmningar och klippte bort scener. Man är mycket mer naken när man släpper en bok, så det var väldigt pirrigt. Men första recensionen var väldigt fin och jag insåg i det ögonblicket hur jobbigt det hade varit om den blivit hatad, säger Alexander Karim och skrattar.

Han påbörjade arbetet med boken för tre år sedan, i Budapest under en filminspelning.

– Jag kunde inte komma hem, skulle fylla 40 två veckor senare och började skriva en berättelse om en man som går bakåt i tiden. Det var först månader senare som min bror uppmärksammade mig på att jag hade haft en 40-årskris, säger Alexander Karim.

Romanen inleds med ett konstaterande: ”Om Jonas Paulsson hade vetat att han skulle dö den här söndagen hade han gjort saker annorlunda.” Det som sedan följer är en märklig historia, om en man som blir mördad i sitt hem, vaknar och tror att han haft en mardröm, bara för att inse att det är dagen innan han dör och att han fått en chans att förhindra det som ska hända.

– Tidsresor har alltid fascinerat mig, jag älskar filmer som Inception och Memento och såg Tillbaka till framtiden varje dag under ett år när jag var 15. Jag tror också att vi alla, flera gånger varje dag, önskar att vi kunde göra en tidsresa. Inte att faktiskt hoppa in i en tidskapsel, utan mer som ”om jag bara hade gått hemifrån två minuter tidigare hade jag hunnit med den där bussen”, säger han.

För honom är skrivandet bara ytterligare en sida av hans kreativitet, som samtidigt både matar de andra och ger honom ett sätt att koppla av från dem.

– Mitt vanliga jobb innebär väldigt mycket flygplatser och hotellrum och på nya inspelningsplatser ska man hänga med de här 60 människorna varje dag i fyra månader och bli bästisar. Sen går du direkt till nästa film och möter 60 nya människor du ska bli bästis med. Det är väldigt mycket energi som krävs, förutom själva inspelningen. Då är det skönt att ta på sig hörlurar och bara skriva.

Hörlurar?

– Jag gör en spellista för det jag skriver. Så gör jag även när jag skådespelar – varje karaktär får en egen spellista, säger Alexander Karim.

I boken finns det gott om yttre likheter mellan honom och hans huvudkaraktär Jonas Paulsson: de har samma hudfärg, kommer båda från Helsingborg, bor grannar på Kungsholmen och arbetar i samma bransch.

– Helsingborg är ju i mitt dna, jag känner till Vikingsbergsparken, vet hur det knastrar under fötterna när man går där och grävde själv ner ett skrin precis vid utkiksplatsen där Jonas grävde ner sitt. Precis som Jonas har jag också fått tilldelat mig en låda i badrummet av de åtta vi har. Men när man väl kommer in i Jonas finns det mycket olikheter, säger Alexander Karim.

Jonas Paulsson är en introvert manusförfattare som hatar skådisar, och i en scen gör han narr av att en av karaktärerna kör en jeep i Stockholm.

– När Jonas tänker ”vilken jävla tönt, tror han det ska bli sandstorm mitt i centrala Stockholm?”, är det vår bil han beskriver. Så samtidigt som vi är väldigt lika varandra är Jonas glad i att håna mig. Det var jätteroligt att skriva, säger Alexander Karim.

Efter detta sitt första möte med bokbranschen har han bara goda erfarenheter och han älskar professionalismen han mött.

– Jag älskar filmbranschen också, men film ska ske snabbt och är inte första utkastet bra slängs det åt sidan för nästa och nästa och nästa. Min erfarenhet hittills av förlagsbranschen är att jag kommer med ett första utkast som de ser är väldigt bristfälligt men som de bestämmer sig för att ta in ändå. Sen får man två ÅR på sig att i lugn och ro, och med människor som har utbildat sig, läst varenda bok i världen och vars mål är att förlägga böcker, få historien så bra man bara kan.

Med det sagt var hans plan redan från början att boken skulle bli film, och så ser det också ut att bli.

– Det är olika som hört av sig och vill göra både film och tv-serie, men vi tar det varsamt och ser var vi landar, säger Alexander Karim.

I höst är han Alexander Karim även aktuell med en barnbok han skrivit tillsammans med sin fru Malin. Och han har redan kommit långt på sin nästa roman, Nakafero, som tar avstamp i mordet på en äldre nigeriansk man i Stockholm. Han beskriver den som helt olik debutromanen.

– Det är en berättelse om lögner och svek och framför allt är den mycket mer politisk. Jag ska lämna in första utkastet om någon månad och målet är att ha den utgiven till nästa års bokmässa, säger Alexander Karim.

I sitt ordinarie jobb som skådespelare har han också fullt upp.

– Andra säsongen av Advokaten är precis klar. Jag hade två dagar ledigt, sedan började jag spela in serien ”We got this”, som är en konspirationskomedi om Palmemordet, på Sveriges Television. I går började jag spela in, simultant, andra säsongen av Colin Nutleys Bröllop, dop och begravning och så ska jag spela in en långfilm som heter ”The woman under the bed” nästa månad. Allting i Stockholm, tack och lov. Sen i december ska jag fan ta mig sova. En vecka i alla fall, ha ha.