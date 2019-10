Mörk historia och stor spänning

Deckarspalten

Irländska Jo Spains Förlåt oss våra synder (Modernista) inleds med en förlossning 1975. Ett barn föds och tas sedan ifrån sin mamma av en nunna. Efter den hjärtslitande scenen hamnar vi i nutid där en nunna hittas mördad och korsfäst i en park i Dublin. Utredningen tar kriminalaren Tom Reynolds och hans team till ett kloster på landsbygden. Medan snön faller utanför blir poliserna kvar på klostret där de, något osannolikt, äter överdådiga måltider tillsammans med de nunnor som de utreder. Trots den småmysiga nutida klosterinramningen växer snart en betydligt mörkare historia fram. Klostret har tidigare drivit ett Magdalenahem, där man skulle ”rehabiltera” kvinnor som bröt mot det katolska samhällets normer – allt från prostituerade till ogifta, gravid kvinnor och våldtäktstoffer.

Trots att kopplingen mellan den inledande scenen och mordet är uppenbart är polisens jakt på mördaren både spännande och oförutsägbar och slutet överraskar rejält. Spain har möjligen ett väl trubbigt persongalleri där män är handlingskraftiga och kvinnor känslosamma men hon fånga miljöerna mästerligt och lyfter fram en mörk och angelägen historia på ett sätt som gör att man bara måste sträckläsa. Det här är första delen i en trilogi om Tom Reynolds och jag läser gärna de andra delarna.

Jo Spains kriminalroman är en av de fem nominerade till Svenska Deckarakademins pris för bästa översatta kriminalroman. Förra året var det amerikanska Thomas Mullens som vann kategorin med sin historiska kriminalroman Darktown där han skildrar den första svarta polisstyrkan i Atlanta och utredningen av ett mord på en svart kvinna där förövaren troligen är en vit man. Då var året 1948. Nu är Mullen tillbaka med en fortsättning, Vit eld (Historiska Media), som utspelas 1950.

Inledningsvis försöker de svarta poliserna Lucius Boggs och Tommy Smith förhindra en olaglig sprit- och knarkleveranser och dras in i en härva med gott om korrupta poliser. Samtidigt ökar rasmotsättningarna i staden när svarta familjer flyttar in i tidigare helt vita områden och möts av hot, våld och massiva kampanjer för att få dem att flytta. Smiths syster är en av dem som flyttar in och i området bor den vita polisen Denny Rakestraw och hans familj. I bakgrunden drar Klu klux klan i trådarna och det här är fängslande läsning och en historielektion som ingen bör missa. Möjligen är intrigen i Vit eld aningen spretigare än i Darktown och Mullen försöker i sin berättariver greppa väl mycket.

I Atlanta, fast nutid, utspelas också Karin Slaughters Den sista änkan (HarperCollins). Här är FBI-agenten Will Trent och rättsläkaren Sara Linton tillbaka efter ett antal fristående böcker.

Och vilket återvändande! Inledningen är dramatisk med ett bombattentat mot Atlantas sjukhus och universitet och i samband med attentatet blir Sara kidnappad av personerna bakom attacken. I högt tempo fortsätter boken sedan att växelvis beskriva Saras tillvaro hos en vapenälskande sekt med destruktiva planer och Wills desperata försöka att hitta henne och förhindra ytterligare attentat. Det är spännande rakt igenom och värt varje läsminut.Gunilla Wedding