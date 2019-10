IS högste ledare död i amerikansk attack

Utrikes Islamska statens frontfigur Abu Bakr al-Baghdadi dog i en amerikansk militärinsats i Syrien natten till söndag.

Hans död bekräftades av USAs president Donald Trump i ett tal till nationen på söndagen.

– Han dog som en fegis, säger Trump.

På söndagsnatten amerikansk tid skrev Donald Trump på sin Twitter att ”något mycket stort precis har hänt”, utan att berätta vad det gällde.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 oktober 2019

Först vid en presskonferens på morgonen lokal tid gick presidenten ut med uppgifterna. Den ökända terroristgruppen Islamska statens högste ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, gick under natten sin död till mötes efter en amerikansk attack mot hans gömställe i nordvästra Syrien.

– Vi har sökt efter honom i många år och nu är han död. Ett vallöfte är uppfyllt, sade Trump i sitt tal.

Terroristledarens tillhåll ska ha spårats via internet redan för flera veckor sedan, men attacken kunde genomföras först på söndagsnatten.

Insatsen tog cirka två timmar. Specialstyrkor ska ha flugits in i åtta helikoptrar över ett mycket farligt område i Idlibprovinsen.

En skottlossning utbröt där ett okänt antal av al-Baghdadis anhängare dödades och andra tillfångatogs.

Inga amerikanska trupper omkom i attacken, uppgav Donald Trump, som följde räden via videolänk.

Abu Bakr al-Baghdadi själv uppehöll sig i ett hus på platsen. I huset befann sig också andra personer, däribland flera barn som ska ha evakuerats från platsen.

IS-ledaren ska ha flytt ner i en tunnel under fastigheten, tillsammans med tre av sina yngsta barn, fortsätter Trump.

– Han tog med sig tre små barn mot en säker död, säger han i sitt tal.

De amerikanska soldaterna jagade på snabba fötter efter den flyende al-Baghdadi ner i tunneln, där han snart också mötte sitt öde.

Tätt följd av specialtruppernas hundar tvingades al-Baghdadi till slutet av tunneln. Väl där utlöste han en självmordsväst och sprängde sig själv och sina tre barn i luften.

– I sin sista stund kände al-Baghdadi skräck, panik och fruktan. Han dog som en fegis, säger Trump om IS-ledarens död.