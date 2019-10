Trump: IS-ledaren al-Baghdadi är död

IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi har dött i samband med en amerikansk attack i Syrien. Det bekräftar USA:s president Donald Trump i ett tal till nationen.

”Någonting väldigt stort har just hänt!”, skrev president Donald Trump på Twitter i natt.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 oktober 2019