En martyr för en rörelse i mobilisering

IS ledare Abu Bakr al-Bagdadi ska ha dödats av USA, enligt president Donald Trump. Al-Bagdadi har dödförklarats många gånger förut, men det känns osannolikt att Donald Trump skulle riskera att skryta om en sådan sak om den inte var sann. Det är en viktig symbolseger för honom, precis som att dödandet av Usama bin Ladin var en viktig politisk seger för Barack Obama och dåvarande utrikesminister Hillary Clinton.

Det är lätt för Donald Trump att hävda att al-Bagdadi utgjorde en sorglig figur, som fegt ”skrek och kved” när han hittades av USA. Men han har nu blivit den mest kände självmordsbombaren av alla och både organisationen som helhet och de IS-anhängare som rymt efter Turkiets invasion av kurdiskt territorium behöver någon att inspireras av efter alla motgångar. Det kan hända att al-Bagdadi gör mer nytta för IS som martyr än som den ledare han har varit under senaste åren då han tvingats gå under jorden som ständigt jagad.

IS kalifat föll samman, men hatet som grundade det går inte att bomba bort, det finns kvar. Risken för att man försöker öka frekvensen på terrordåd i väst för att markera att man inte är utplånad är stor. Förhoppningsvis har Donald Trump fortfarande kvar någon rådgivare som kan berätta att problemet med IS ännu inte är löst, även om presidenten behövde den här pr-segern under pågående riksrättsutredning.