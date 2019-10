Onykter förare orsakade olycka

HÄSSLEHOLM

En 41-årig man åtalas för grovt rattfylleri, vid Hässleholms tingsrätt, efter en olycka i korsningen länsväg 117-Hårsjövägen i Vittsjö den 21 september.

Provtagning visar att mannen var onykter vid olyckstillfället – alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick under eller efter färden till 0,48 milligram per liter, vilket är precis under gränsen för grovt rattfylleri.

Att brottet ändå bör bedömas som grovt beror på att körningen, enligt åklagaren, innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten genom att han orsakade en trafikolycka.