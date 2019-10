Vänta-barn-pjäs för både stora och små

recension

SCEN

Baby Boom – en sci-fi odyssé inifrån och ut

Idé: Märta Lundin

Regi: Stefan Stanisic Dramaturg: Emma Bexell

Koreograf: Khamlane Halsackda Manus: Emma Bexell, Khamlane Halsackda, Märta Lundin, Stafan Stanisic, Jerk Ohlson Westin

Koncept och videodesign: Bombina Bombast

Medverkande: Khamlane Halsackda, Märta Lundin, Jerk Ohlson Westin Skolpremiär med Teater Sagohuset på Stenkrossen i Lund 28/10.

Det är inte varje arbetsvecka man börjar med en tvillingfödsel! Så blev det i alla fall denna vecka genom skolpremiären av Sagohusets charmiga och vackra föreställning Baby Boom.

Här har vi en höggravid mamma som vloggar om väntans tider och ett tvillingpar i hennes mage som tar med publiken på en hisnande resa genom väntan ur deras perspektiv.

Allra först är det mamma som formligen studsar in på scen. Hon dansar runt till musiken som kommer ur de knallrosa hörlurarna som hon har utanpå sin mössa och sedan klär hon av sig ytterkläderna, ställer ifrån sig en tårtkartong och sätter en rosa ros i en vas. Allt på henne och runt henne går i rosa och hon utstrålar harmoni och energi när hon slår sig ner vid datorn och välkomnar alla sina följare till ännu ett avsnitt av hennes vänta-barn-vlogg.

Skådespelaren Märta Lundin har en alldeles äkta gravidmage med sig på scen vilket absolut ger lite extra övertygelse men hon är också så mitt-i-prick på att förmedla den väntande mammas längtan, otålighet, nyfikenhet men också rädsla. Hon tar ut svängarna rejält på scenen och får publiken och skratten med sig men lyckas också sprida lugn när hon yogar och till slut somnar snarkande med sin stickning i högsta hugg.

De två tvillingarna i magen lär vi känna när mamma testar en ultraljudsapparat som hon fått som sponsorgrej av Region Skåne. I ett blåskimrande maguniversum (fina videoprojektioner av Bombina Bombast här) svävar Khamlane Halsackda och Jerk Ohlson Westin runt som ofödda tvillingbröder i knallrosa, tajta sparkdräkter och dykarglasögon.

Deras rörelser i magvärlden är spännande koreograferade av just Khamlane Halsackda som också är den broder som uttrycker sig mest med kroppen medan Jerk Ohlson Westins bror kommenterar med ord allt han vet och upplever.

Genom de två bröderna får vi uppleva vad som händer i magen när mamma gör yoga eller snarkar och hur bröderna kan få henne att äta när de själva är hungriga och navelsträngen helt tom.

Sammantaget är Baby Boom något så ovanligt som en föreställning som är gjord lika mycket för barnen (3-5 år) som för deras föräldrar.

Mamman, hennes nitiska vloggande och gravidfunderingar går definitivt rakt in hos all vuxenpublik som delar hennes vänta barn-erfarenheter. I sin iver att göra allting rätt och att fånga intresset hos sin osynliga publik förmedlar Märta Lundins mamma också en liten dos samtidskritik med glimten i ögat.

Samtidigt fångar de två bröderna i magen med sina illustrativa, poetiska och roliga danser och funderingar kring mamman och världen utanför barnpubliken. Lite skrämmande är det ibland men aldrig för mycket.

Baby Boom är definitivt en föreställning att rekommendera för alla som vill ta del av ett fascinerande vänta barn-universum. Det enda som möjligen saknas här är förälder nummer två som inte nämns med ett ord.