Avhopp i demokraternas presidentvalsskara

Elisabeth Warren leder i mätning. Beo O'Rourke kliver av tåget.

För en vecka sedan klev demokraten Tim Ryan av kampen om att nå presidentposten 2020. Under fredagen valde Beto O’Rourke att göra samma sak. Därmed blev han den nionde av partiets kandidater som drar sig tillbaka. Ändå återstår det 17 som kämpar vidare om att ta demokraternas kandidatur.

Our campaign has always been about seeing clearly, speaking honestly, and acting decisively.

In that spirit: I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee. https://t.co/8jrBPGuX4t

— Beto O’Rourke (@BetoORourke) 1 november 2019