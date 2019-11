Drömstart för MFF – men guldet till Djurgården

fotboll I halvtid såg det ut att bli SM-guld 21 till Malmö. Men Djurgården tog sig tillbaka och vann serien.

Med en halvtimme kvar av årets allsvenska såg Malmö ut att få bärga ”him” det femte SM-guldet på sju säsonger. Men sedan vände det.

Förutsättningarna var glasklara på förhand. Malmö var tvunget att vinna, samtidigt som Djurgården förlorade. Och så fick inte Hammarby vinna sin match med fler mål än Malmö vann sin.

Första jublet bröt ut i MFF-klacken bara några minuter in på matchen efter rapporter om att Norrköping omedelbart fått hål på Djurgården. Och minuter senare tändes bengaler med anledning av att det rasslade i målet framför det där de ljusblå supportrarna stod. Rasmus Bengtssons 0-1 i matchminut elva flyttade upp MFF från silver till guldsits i tabellen.

Och knappt hade stämningen hunnit sätta sig förrän Norrköping utökade till 2-0, samtidigt som Arnor Traustason gjorde detsamma för Malmös räkning.

Dryga halvtimmen in i sista omgången blandade sig Hammarby också in i diskussionen genom att Alexander Kacaniklic satte 1-0 hemma mot Häcken.

Tidigt i andra halvlek stod det klart att det skulle bli en guldkamp mellan Malmö och Djurgården. Malmö fortsatte målproduktionen framåt och la Hammarby bakom sig. Djurgården reducerade tidigt i andra halvlek och satsade offensivt genom att byta in Emir Kujovic.

Malmö tuffade å sin sida på och satte såväl 0-3 (Rieks) som 0-4 (Rosenberg) till de tillresta MFF-supportrarnas stora glädje.

Men när Rosenberg satte 0-5 nådde jublet inte alls samma nivåer. Just före hade nämligen Djurgården kvitterat till 2-2 i Norrköping, och därmed tagit över serieledningen igen.

Malmö kunde bara spela på i sin match och fortsätta rulla ut Örebro. Men hur många mål de himmelsblå (om än för dagen i åskmolnsblå nyans) gjorde så skulle skåningarna behöva hjälp från Norrköping för att kunna passera.

Och den hjälpen rycktes längre bort när Norrköping fick en spelare utvisad med kvarten kvar. Djurgården backade hem och gjorde sig kompakta för att istället gå på kontringar. Norrköping fortsatte samtidigt att gå framåt för tre poäng, och flyttade till och med fram målvakten Isak Pettersson i straffområdet med två minuter kvar av tilläggstiden. Men utan att få hål på Djurgården igen.

Därmed tog Djurgården hem SM-guldet medan Malmö fick nöja sig med stora silvret.