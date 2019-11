Fångarna på slottet

Måns Gahrton

Johan Unenge

Bonnier Carlsen

Det blir liv i luckan på hotell (Kn)orren när ett helt tv-team och en massa kändisar invaderar hotellet för att spela in en ny säsong av det populära familjeprogrammet Fångarna på slottet. Första stjärnan att checka in är sångerskan Manola och sen kommer backhopparen Toklöv och hundexperten Cesarina med ett helt gäng hundar. Och Harmony och uppfinnaren Hektor. Så spännande för Ingo, Isadora, Roger och Ritva att smyga på alla stjärnor när de spelar in sina avsnitt men snart blir det fullständig kaos! Och minsann, minigrisen Pyret dyker upp både här och där. Boken vänder sig till barn som lärt sig läsa.