Charmiga Georgien överraskar

Resor Medelhavsinspirerat kök, goda viner, antik historia, massor av kultur, spektakulära landskap och lägre priser än hemma. Upptäck det allt trendigare landet i Europas sydöstra hörn innan andra gör det.

– Puuuh! En öl tack. Jag hoppas att den är kall, säger jag.

– Ja, självklart är den kall, svarar den kvinnliga bartendern leende på perfekt engelska.

Det är en mycket varm dag i miljonstaden Tbilisi, en av Europas minst kända och mest underskattade huvudstäder. Efter att ha släckt törsten går jag vidare till Rike-parken och dess linbana. Kön är måttligt lång, här finns få besökare.

Snart sitter jag i den moderna linbanevagnen som tar mig över Kurafloden med hisnande vyer. Uppe på toppen kan jag gå direkt över till den högt liggande Narikalaborgen, byggd på 300-talet, och blicka ut över hela centrala Tbilisi. Härifrån sticker stadens ortodoxa kyrkor, katedraler, moskéer och synagogor upp ur ett myller av hustak. På otaliga breda och färggranna balkonger och takterrasser sitter folk och lapar sol. Jag ser också det rymdskeppsliknande konserthuset och den futuristiska Fredsbron, tecken på att Georgien vill vara hack i häl på det samtida Europa.

Kontrastrika Tbilisi är ibland en elegant stad som påminner om Paris med boulevarder och fransk arkitektur, andra gånger ett slags Havanna med grandiosa byggnader som står och förfaller. Här kan du köpa bröd i vedeldade bagerier och besöka badhus med 1 500-åriga anor på dagtid, för att ta en sväng på dansgolvet på den världsberömda inneklubben Bassiani senare på kvällen.

Allt fler restauranger, barer och kaféer i Tbilisi har de senaste åren blivit väldigt trendiga. Ett sådant ställe är det stilmässigt imponerande Café Stamba.

Här träffar jag svenskarna Olof Sjöstrand och Fredrik Andersson, båda i 50-årsåldern. De reser med sina respektive på en arrangerad resa.

De vackra landskapen och de kulturellt intressanta miljöerna, ligger i linje med deras förväntningar. Annat är mer förvånande.

– Maten är en stor överraskning och vinerna långt bättre än väntat, säger Olof Sjöstrand, som kan tänka sig att komma tillbaka.

– Då ska jag pröva bergsklättringen och off pist-åkningen.

Fredrik Andersson menar att det är fantastiskt att ett land som tillhört östblocket känns så tryggt och vänligt.

– Vi får ett jättefint bemötande av alla vi möter, säger han.

– Men det är mycket som är okänt och då är det skönt med en buss som kör en dit man ska, säger Olof Sjöstrand.

Jag åker ifrån huvudstaden med buss till Kazbegi, ett bergsområde i norr, nära den ryska gränsen. Här är landskapen oerhört spektakulära. Utsikten mot vulkanen Kazbeg, 5 045 meter, med byn Stepantsminda i dalen rakt nedanför och däremellan 1300-tals kyrkan Gergeti Trinity på en egen bergstopp om 2 500 meter, är inte något jag glömmer i första taget.

Att resa runt i Georgien rubbar invanda föreställningar. Det välbekanta och det okända krockar ständigt. Europa eller Asien?

Landet hamnar alltid någonstans mitt emellan, kulturellt som geografiskt. I detta kompakta land kan man färdas från dalar med världens äldsta vinodlingar till snövita alpina landskap, med utmärkta skidorter och bergstoppar på 5 000 meter. Skogarna hyser fortfarande en och annan vild leopard.

En av resans höjdpunkter visar sig bli besöket hemma hos paret Zviadi och Lela Alibejashivi i Stepantsminda. Här får jag tillfälle att lära mig att göra kinkali, de georgiska degknytena som påminner om asiatiska dumplings.

Efteråt bjuds det på överdådig lunchbuffé där smårätterna aldrig verkar ta slut. Ingår verkligen all denna mat i det blygsamma priset, undrar jag?

– Jadå, i Georgien brukar vi säga att gäster är en gåva från gud, svarar Zviadi.

Tycker man om nya och ovanliga upplevelser är vänliga Georgien spännande och otrampad mark. Landet är redo för fler besökare och uppmärksammas allt oftare i internationella resemagasin. Bland annat har Lonely Planet utnämnt Tbilisi till ”en av världens charmigaste huvudstäder”.

Georgien

• Allmänt

Georgien är en republik i Östeuropa och Kaukasus med en urgammal historia. Det var från dagens Georgien som de första människorna invandrade till Europa under förhistorisk tid. Man har hittat bevis på vintillverkning för 8 000 år sedan, den äldsta i världen. Redan på 2000-talet före Kristus fanns det statsbildningar och år 337 blev kristendomen statsreligion.

• Att ta sig runt

Förstagångsbesökare rekommenderas arrangerade utflykter. Buss och tåg går nästan överallt. Taxi i Tbilisi är mycket billigt.

Tidsskillnad

Plus 2 timmar.

• Språk

Georgiska, men yngre invånare talar god engelska.

• Valuta

Lara, i folkmun kallad gel. Gel är georgiska för bokstaven L, som valutan symboliseras med. 1 Gel = cirka 3,50 SEK.

• Prisnivå

Georgien är påtagligt billigt. I turisttäta områden är det dyrare, men är fortfarande lägre än de flesta europeiska resmål, inklusive Östeuropa.

• Tåg eller flyg

En arrangerad resa till Georgien kostar runt 12 900 kronor, inklusive fem nätter på förstklassiga hotell samt alla resor, måltider och utflykter.

Det tar fyra till fem dagar med tåg från Malmö till Tbilisi. Pris för enkel resa mellan 5 500 och 8 000 kronor. Det kan bli billigare med interrailkort. Det finns också en båtförbindelse tvärs över Svarta havet mellan Varna i Bulgarien och Poti i Georgien.

Air Baltic och Lufthansa flyger mellan Norden till Tbilisi. Prisexempel: Stockholm–Tbilisi i början på maj från 2 000 kronor med en mellanlandning.

• Klimatpåverkan

Exempel på genomsnittligt koldioxidutsläpp inklusive höghöjdseffekt med flyg: Stockholm–Tbilisi via Istanbul 1 144 kg/person och från Göteborg 1 147 kg/person och från Köpenhamn 1 1095 kg/person, tur och retur.

Anm. Flygutsläppen är i snitt cirka 1,1 ton per svensk invånare per år, vilket är ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet. Se koldioxidutsläpp för olika transportalternativ på klimatsmartsemester.se.

• Säsong

April–Oktober är en bra tid för att besöka landet, även om vandring i bergen är trevligast maj–september. Skidsäsongen i samma berg varar från oktober till maj, tack vare de höga höjderna.

• Bra att veta

År 2008 slutade ett inbördeskrig i Georgien med att två områden, Abchazien och Sydossetien, utropade sig självständiga. Svenska UD avråder från resor i dessa utbrytarregioner.

• Info

www.georgia.travel

Missa inte

• Maten – i det georgiska köket möts Medelhavet, Östeuropa och Mellanöstern på ett underbart sätt.

• Tre krogtips – Shavi Lomi (28 Zurab Kvlividze), Café Littera (13 Ivane Machabeli) och Alubali (6 Giorgi Akhvlediani), alla i Tbilisi.

• Vinerna – osannolika 500 druvsorter odlas i landet med unika metoder. Druvan Saperavi brukar tilltala flest. De bästa vinerna kan definitivt tävla med några av de främsta västeuropeiska.

• Mtskheta – Georgiens gamla huvudstad, bara en halvtimme från Tbilisi. Två världsarv ligger inom synhåll för varandra: Svetitskhoveli-katedralen och Jvari-klostret på en höjd ovanför staden, 1 000 respektive 1 400 år gamla.

• Rooms Hotel Kazbegi – drömlikt fyrstjärnigt hotell med gamla filmaffischer, väl valda möbler och en träffsäker touch, därtill overkligt sköna vyer. Systerhotellet Rooms Hotel i Tbilisi har samma stilsäkerhet. Läs mer: roomshotels.com

• Fabrika – nytt kulturcentrum i Tbilisi fyllt med butiker, restauranger och företag i kreativ gör-det-själv-anda. Läs mer: fabrika.ge

• Kazbegi – storslaget bergsområde med 5 000 meter höga toppar och medeltida kloster och försvarstorn. Fenomenal vandring och klättring. På vägen ligger landets största skidort Gudauri som bland annat erbjuder offpist-åkning med helikopter och paragliding.