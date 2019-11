Han har magkänsla för konstnärligt skapande

TYRINGE Brasilien, USA och Portugal – Mats Lindh har ställt ut sin konst i världens alla hörn.

Under måndagen var det dags för honom att inta Tyringe bibliotek.

Det råder en spänd stämning av förväntan i biblioteket. Här har nämligen Tyringe konstförening precis blivit klara med hängningen av november månads utställning.

Stora kakfat med inbjudande bakverk ställs fram på ett litet bord för att fira den stundande öppningen.

Om bara några minuter är det dags för konstnären Mats Lindh att berätta om de alster som nu pryder de vita tegelväggarna.

– Jag samlar intryck överallt, sedan kommer de tillbaka i mitt skapande. Det är en intuitiv process, säger Mats Lindh, som arbetat med konst sedan 70-talets mitt.

I början av karriären var det grafik som gällde.

– Jag höll på med det till 1998. Sedan kände jag att jag inte hade mer att berätta med grafik som uttryckssätt.

I sitt konstnärskap har han hunnit med utställningar i såväl Brasilien som USA. Förra veckan var han i Finland för att hämta hem verk från tidigare utställningar.

– Det har varit ett intensivt år som gått slag i slag.

Nu är det alltså snart dags för vernissage i Tyringe. På väggarna hänger ett tiotal målningar i olja och akvarell, med nästan trolska motiv. Abstrakt blandas med konkret, ljus med mörker.

– Det betyder oerhört mycket för mig att få förmedla ett språk via bild. Ord kan bli lite trubbiga ibland, säger Mats Lindh.

Även tankar kring samhälle och omvärld går att skönja i hans målningar.

– Innan Greta Thunberg blev stor målade jag den här, säger han och vänder blicken mot verket som han kallar ”Är det den här världen vi ska ärva?”.

En ensam ung individ står på något som kan liknas en klippavsats. Strax intill finns ett vattenfall och i horisonten breder en stor eld ut sig.

Målet med skapandet är att få en reaktion från betraktaren.

– De kan bli arga eller ledsna, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att det blir en reaktion, förklarar han.

Samtidigt är han öppen för olika infallsvinklar och tolkningar som kan komma när människor betraktar hans konst.

– Det bästa som finns är när jag får feedback från de som har mina målningar hemma. När de berättar hur verket pratar med dem, då känns det väldigt bra.

Mats Lindh är den sista konstnären för året som har en enskild utställning på Tyringe bibliotek.

– I december har vi en samlingsutställning med alla de vi haft här under året, säger Monica Knös, ordförande i Tyringe konstförening.

Utställningarna i byns bibliotek har blivit ett populärt evenemang.

– Vi lägger vernissagen på eftermiddagen. Istället för bubbel och salta pinnar på kvällstid blir det kakor och kaffe, säger Monica Knös och ler stort.

För konstföreningen, som funnits sedan 1973, är det av största vikt att under året ta in konstnärer som representerar olike genrer.

– Under öppningen ger vi besökarna en chans att träffa konstnären. På så sätt får de lära sig mer om tankarna bakom skapandet. Det är folkbildande, säger Monica Knös.

Mats Lindh håller med.

– Intresset blir större om man tillåter sig att variera. Då väcks en nyfikenhet inför konsten, avslutar han och hälsar glatt på de besökare som nu börjar titta in.