Nu tar Hans och Greta form på Hipps scen

Han har nyss regisserat Egenmäktigt förfarande i Helsingborg. Nu gästar regissören Moqi Simon Trolin Malmö stadsteater och Hipp där han gör säsongens familjeföreställningen – egen version av Bröderna Grimms Hans och Greta. – Det är ett så härligt och viktigt ansvar att göra familjeteater, och kanske viktigare än någonting annat att man visar vad teatern kan, vad det är för värld och varför det kan vara intressant att titta på, säger han entusiastiskt.

Moqi Simon Trolin om …

… vad han ska göra efter Hans och Greta: ”Först återuppsätter jag Fröken Julie här på Malmö stadsteater och sedan gör jag Ibsens Vildanden som ett rättegångsdrama på Teater Ibsen i Norge. Det är en väldigt bearbetad version med mycket dialog där vi kommer att välja en jury ur publiken som får sitta med på scen. Sedan ska jag faktiskt återuppsätta Rocky Horror show i Odense. Den får premiär i slutet av april och då börjar jag med Infruset på Malmö live. Jag har alltid jobbat mycket men försöker, om det går, att hålla det till fyra uppsättningar per år. Men här kom de in två nyuppsättningar som man av någon anledning alltid blir tillfrågad om senare. Men jag känner mig inte stressad och jag älskar det här jobbet, det är väldigt energigivande. Och jag vet när jag har paus. Då åker jag bort någonstans med min dotter och går i ett berg.”

Hans och Greta

Av: Moqi Simon Trolin, fritt efter Bröderna Grimm

Regi: Moqi Simon Trolin

Scenografi och kostym: Benjamin la Cour

Ljusdesign: Sven-Erik Andersson

Musik och ljud: Marcus Aurelius Hjelmborg

Koreografi: Ossi Niskala

Mask: Åsa Trulsson

Dramaturgi: Henrietta Hultén

Medverkande: Kerstin Andersson, Anders Blentare, Göran Dyrssen, Sara Ekman, Linn Mildehav, Ossi Niskala, César García Steensen, Methinee Wongtrakoon, Silan Maria Budak Rasch, Cesar Minguet (statist), Pernilla Nordström (statist), Anders Andersson (statist)

Premiär: Fredag 8 november

Rekommenderas från 7 år

Längd: 1 timme 15 minuter

Jag besöker Hipp en dryg vecka före premiären, det är förmiddag och repetitionsdags. Scenen är lättsamt polkagrisrandig men tittar man närmare på det rosa-vita ser man att det är en ganska solkig randighet. Här vaknar sedan nio barn i ett lika randigt tält. Som i en siluetteater följer vi uppvaknandet bakom tältduken.

Så myllrar de ut, i kläder lika nedsmutsade som sceninramningen, och leker sig vidare mot gemensam tandborstning som utvecklas till en spännande konsert.Allt utan att säga ett enda begripligt ord. Just barns lek har varit en viktig utgångspunkt för regissören Moqi Simon Trolins Hans och Greta.

– Det är så intressant när man tittar på barns logik när de leker, hur snabbt de kan byta roller, och också hur de bearbetar sin verklighet i leken, säger han. Det är på samma sätt som vi vuxna gör teater. Vi tar intryck och sedan säger vi att vi vill göra något av det. Vi måste bearbeta verkligheten, kommunicera den till någon och se om den responderar.

Moqi Simon Trolin är svensk men bosatt och regissörsutbildad i Danmark och det var också där han inledde teaterkarriären. På Malmö stadsteater är han också välbekant. Så sent som vintern 2017 stod han för regin till Fröken Julie, en föreställning som kommer tillbaka i februari. Han har också regisserat Stockholms blodbad och 27 på Hipp och Roberto Zucco på Intiman.

Just nu är han dessutom aktuell som regissören bakom Egenmäktigt förfarande som spelas för fulla hus på Helsingborgs stadsteater och till våren blir det Mando Diao-föreställningen Infruset på Malmö Live. Men just en familjeföreställning har han aldrig gjort på en svensk scen tidigare.

– Jag har gjort ganska många i Danmark. Ronja Rövardotter, Mio min Mio och Peter Pan bland annat, berättar han. Då har jag också väldigt ofta bearbetat materialet själv. Samtidigt är till exempel Astrid Lindgren-berättelserna väldigt ordbaserade men när jag nu fick en förfrågan om att göra en familjeföreställning också på Malmö stadsteater kände jag att det skulle vara skönt att slå sig lös lite och inte fastna i de där orden. Och då fick jag en idé om en form.

Formidén testade Moqi Simon Trolin först i en workshop på teatern.

– Hela workshopen handlade om hur man kunde berätta och jobba ihop lek och teater. Men vi började med en helt annan berättelse än Hans och Greta, avslöjar han. Jag hade tagit med mig bilderboken Till vildingarnas land och delade upp deltagarna i fyra grupper. Varje grupp fick tre sidor och ett musikstycke och sedan fick de själva iscensätta. Mina enda krav var att vid ett tillfälle under en scen måste alla vara huvudrollen samtidigt. Och så fick det inte använda ord. Gärna ljud och hittepå-ord, men jag ville inte höra vad de tänkte. Det var utgångspunkten och det gjorde att det blev en rörlig, teatral form där saker händer snabbt och folk bara byter.

Att få rättigheterna till Till vildingarnas land gick dock inte så Moqi Simon Trolin fick hitta en annan historia och landade i Bröderna Grimms otäcka klassiker Hans och Greta.

– Jag ville ha en berättelse som var enkel och gick från a till ö. Inte någon komplicerad plot utan ungefär att någon åker bort och så åker de hem, en klassisk äventyrsplot. Detta eftersom jag visste att ju enklare historia ju mer frihet bygger vi till oss själva på scenen.

Och frihet har det verkligen blivit på den rosa-vit-solkiga scenen där de nio barnen så småningom leker sig in i sagan om Hans och Greta som så klart möter häxan och blir hennes fångar.

– Manuset jag skrev var ett handlingsbaserat manus där jag har försökt tänka kring hur man leker i olika situationer. Vardagen blir lekfull och så börjar barnen leka på riktigt tills det går för snabbt och de börjar slåss och föräldrarna, två jättestora dockor, kommer in och säger att de måste fly. Så i min historia är Hans och Greta på flykt och hela starten är en metanivå, förklarar Moqi Simon Trolin.

Även under flykten genom skogen har Moqi Simon Trolin gjort sagan till sin egen.

– Jag ville göra den mer infallsrik efter en slags barnlogik, förklarar han och berättar hur han tog barngrupper till hjälp och frågade till exempel vad Hans och Greta ska göra när de sitter och är fruktansvärt hungriga

– Kan inte Pippi Långstrump komma och bara lyfta bort dem var det någon som föreslog, säger han med ett brett leende. Och jo, visst kan hon det så jag började skriva in att en massa äventyrsfigurer blir barnens hjälpare under flykten. Tyvärr var det rättighetsgrejer även här så jag kunde inte använda Pippi och Emil som jag tänkt utan koncentrerade mig på Bröderna Grimm och HC Andersen så hela föreställningen är pepprad med de här karaktärer som Rödluvan, flickan med svavelstickorna och den ståndaktiga tennsoldaten.

På scenen har hela följet av barn lekt färdigt och är nu på flykt i en fantasieggande men också mörk, otäck och kall skog. Och här är det definitivt inte fel att en flicka med svavelstickor dyker upp och skänker både trygghet och värme.

– Den här historien i sig är tung och den har också blivit ganska hardcore, häxan är till exempel vansinnigt obehaglig så vi måste lätta lite olika saker, förklarar Moqi Simon Trolin och menar att hjälparna är ett sätt att göra det.

– Samtidigt handlar Hans och Greta om utsatthet, ensamhet och vuxensvek och det är en del av vad jag har på hjärtat med den här föreställningen, fortsätter han. Jag väljer det här för att jag vill prata allvar med barnen.

Hur gör man för att hitta en balans och inte göra det för otäckt?

– Man får lita på att själva situationen är så allvarlig att du inte behöver understryka och så handlar det om att lätta på själva skådespelaruttrycket och kanske leta lite mer åt humor. Lite mer åt slapstickhållet och lite mindre åt ångestsidan och det är den processen vi är inne i nu.

Här lämnar jag Hipp och repetitionen där Hans och Greta värmer sig vid elden och häxan inte har kommit in i historien än. På fredag, 8 november, är det premiärdags. En premiär som Moqi Simon Trolin känner stort ansvar inför.

– Till familjeteatern kommer alla generationer så det gäller att ha en föreställning som är acceptable för sjuåringarna men också pratar med alla. Sedan kan det här också vara första teaterbesöket för många barn så snacka om att det är viktigt. Det är framtiden för teatern det här, säger han.