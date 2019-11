OSBY/LÖNSBODA

Den 7-9 november är det dags för årets insamling av pengar som går till matpaket till utsatta människor i Ukraina.

Under tre dagar kommer representanter från olika kyrkor att finnas på plats i mataffärer i Osby och Lönsboda för att ta emot gåvor. Gåvorna förmedlas via Filippos Second Hand till Barnmissionen som ser till att hjälpen når utsatta människor i Ukraina till jul.

Insamlingen avslutas traditionsenligt med en konsert med Tre Barytoner på första advent, den 1 december klockan 18:00. Men eftersom Pingstkyrkan renoveras kommer konserten denna gången att hållas i Svenska kyrkan.

Årets matpaketinsamling i Osby genomförs av representanter från Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Svenska kyrkan, tillsammans med Filippos Second Hand och Barnmissionen. Det är Filippos Second Hand som helt ideellt sköter all administration.