BROBY Det handlar om stickning. Men det handlar också om överlevnad och kvinnofrågor, om fattigdom och kungligheter, om historia och samhällsomvälvningar.

Utställningen i kulturhuset Vita skolan är mycket mer än klädesplagg och grytlappar.

Stickning är en av huvudingredienserna i kulturhösten på Vita skolan i Broby.

I dag är det vernissage för dubbelutställningen Binge och kreativ stickning.

Utställningen Binge är sammansatt av Halmstads hemslöjdsförening och Harriet Axelsson.

Binge beskrivs som en teknik i tvåfärgsstickning där färgerna ska särskiljas. Utställningen visar en rad prover och stickade plagg, gamla såväl som nya.

Och så får besökarna följa med på en tidsresa från 1600-talet hela vägen in i framtiden.

– Binge har en lång tradition. Och det började som en ren överlevnadsfråga på 1600-talet, säger Harriet Axelsson.

Texter med information och berättelser om binge genom historien kompletterar de stickade verken. Axelsson berättar med inlevelse och stor kunskap om att binga. (”Det betyder ju sticka. Och när vi säger sticka binge säger vi egentligen sticka sticka. Ungefär som vi säger CD-skiva och inte bara cd.”)

Hon säger att det är ett enkelt sätt att sticka avancerat och för att förklara varför det uppstod passar talesättet ”nöden är uppfinningarnas moder” utmärkt.

Utan bördig mark och med – som Harriet beskriver det – ”superfattiga” förhållanden i Halland letade människor efter sätt att försörja sig på. Och de började binga.

Binge blomstrade, men höll på att konkurreras ut av maskinstickningen – för att återuppstå och bland annat tilltala kungligheter på besök i Halland och nordvästra Skåne.

– Det här är även en kvinnofråga, en viktig kvinnohistoria, säger Harriet.

– Det blev ett sätt för kvinnor att bli självförsörjande när det inte var tillåtet för kvinnor att vara självförsörjande.

Bingeutställningen täcker även in binge på 2000-talet och tar med besökaren in i framtiden.

Harriet Axelsson kommer den 20 november att hålla föredrag i kulturhuset Vita skolan under rubriken Den halländska sticktraditionen Binge.

Utställningen Kreativ stickning är det Charlotta Lundberg från Knislinge som bjuder på.

Som sexåring virkade hon sin första hatt till en av sina dockor, som 15-åring vann hon 10 000 kronor i en grytlappstävling och under gymnasietiden stickade hon hundra rutor till ett sängöverkast.

Nu jobbar hon med sjalar i briochestickning, som beskrivs som en sorts patentstickning med två olika garner i form av stjälkar med blad.

De båda utställningarna pågår fram till och med den 7 december och det blir en rad föreläsningar i Broby under utställningsperioden.

Utöver Harriet Axelssons föreläsning om binge erbjuds ytterligare tre föredrag:

13 november: Gods, kvinnor och stickning med Per Göran Johansson.

27 november: En historia med stickning med Anneli Palmsköld.

4 december: Magic Loop med Sticka för fred.