Rädda riksdagsmannens grav

Östra kyrkogården i Hässleholm är flitigt besökt i Allhelgonatid. Allt är välskött och i bästa ordning.

Men man bli ledsen över att se en speciell gravvård stå uppstagad år efter år, väl för att slutligen tas bort helt.

Och inte är det någon vem som helst som vilar där.

Vi talar här om riksdagsmannen Lars Anton Björklund, född under Hovdala 1881 och död i Hässleholm 1953.

När 1900-talet gick ut, föreslog jag honom som seklets främste hässleholmare.

Han hade varit riksdagsman under många år (S) och innehade topposter inom både landsting och kommun. Man kunde gott säga att ”LA” som han kallades, ordnade hit både sjukhuset, invigt 1938, och pansarregementet.

När P2 tågade in i stan första oktober 1947 var det Björklund som på Stortorget mottog regementet under överste Nordströms ledning.

Det blev hans sista uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande. han drog sig snart tillbaka från fullmäktige, där han suttit ända sedan 1912.

Jag vädjar härmed till kommunledningen att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att äntligen se till så att riksdagsman Björklunds gravvård rättas upp och kan bevaras på sin plats.

Det är hans mångåriga gärning för vår stad och bygd verkligen värd.