Rätten till en familj

Flyktingfrågan är inte enkel från ett konservativt perspektiv. Många konservativa partier i andra länder har antagit en sträng och restriktiv linje och närmat sig populistpartiernas hårdnästhet, som i Östeuropa och USA:s republikaner. Kristdemokraterna måste i enlighet med sitt partikulturella arv rimligen fråga sig vad prefixet ”Krist-” betyder för den nya flyktingpolitiken, om något. Man kan minnas att Alf Svensson inte ställt sig på ”hårdare tag”-falangens sida, utan tyckt att partiet ska stå för en medmänsklig linje.

Elva tunga KD-namn, bland andra europaparlamentarikern Lars Adaktusson och före detta partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson, undertecknar en debattartikel i Dagens Nyheter där de ifrågasätter partistyrelsens linje i frågan om familjeåterförening. Tanken om familjen eller kärnfamiljen som utgångspunkt är central i klassiskt konservativt tänkande. De elva säger nej till förslaget om att barn under 18 år ska vara försörjningspliktiga för föräldrar de återförenas med i Sverige. De ifrågasätter partistyrelsens antagande om att unga skickas till Sverige som ”ankare” för att man sen ska kunna ta in föräldrarna genom att utnyttja den svenska generositeten. De menar att föräldrars beskyddarinstinkt mot sitt barn är en ”urkraft” som saknar etnicitet och att det inte är KD:s uppgift att skilja barn från sina föräldrar. Det har under senare år skett en värderingsförskjutning som gör att många ser flyktingars strävan efter ett bättre liv för sina barn som något cyniskt, nästan fult. Som att de vill ”utnyttja”. Det är välkommet att Ankarberg, Adaktusson och kompani ifrågasätter det inför partiets kommande riksting.

Om Kristdemokraterna överväger att bygga ett konservativt block med moderater och Sverigedemokrater inför nästa val kommer flykting- och migrationsfrågan att vara central och interndebatten om vilken sorts kristdemokrati man ska föra med sig in i konstellationen måste vara förd och avslutad. De elvas initiativ är välkommet. Martina Jarminder