De första ljuva åren gick hem

Lasse Stefanz spelade upp i föreställningen ”De första ljuva åren” i Röda salongen på torsdagskvällen. Fullsatt och med en publik på gott humör haglade hittarna och det goda humöret från scenen. Som på ett dansant pärlband kom ”Vid en liten fiskehamn”, ”Över bergen ska det klinga”, ”De sista ljuva åren” med många fler. Inledde gjorde en inspelad Björn Ranelid som på intensivt manér beskrev dansbandsmusiken och Lasse Stefanz som ”barnmorskor och förlossningsläkare”. Sångaren och tidigare trumslagaren Olle Jönsson bjöd på visdomar från 50 musikaliska år på vägarna, bland annat en sak han en gång hört av sångaren Tommy Körberg. – Tommy Körberg sa att trummisar är som kondomer. De är bra att ha men det är skönare utan, berättade Olle Jönsson för musikjournalisten och dansbandsexperten Thomas Deutgen på scenen. Under konserten berättades också Lasse Stefanz långa historia om vägen från de allra minsta bingoscenerna till positionen som Sveriges och Nordens största dansband. Under intervjuerna fick publiken också veta, att orkestern under den tidigare perioden turnerade med höga elefantpodier för att stå på. – Vi tycket det såg fräckt och högt ut, sa Olle Jönsson och gitarristen Christer Ericsson. TEXT OCH FOTO: CARL-JOHAN BAULER