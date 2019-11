Typiskt novemberväder i helgen

VÄDRET Typiskt novemberväder och ett omfattande regnområde kommer att prägla den kommande helgen.

– På lördag ser det ut att regna i princip hela dagen, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Efter att ett regnområde passerat Skåne under natten till fredagen kommer ett molntäcke ligga ganska kompakt över länet under åtminstone inledningen av dagen. Eventuell kan det spricka upp under eftermiddagen.

Under lördagen drar regnet in på allvar. En större nederbördsområde passerar och regnet kommer att både bli omfattande och långvarigt.

SMHI räknar med att uppåt 14 millimeter regn kommer att falla under dagen.

Under söndagen blir det uppehåll men åter molnigt.

Vädermässigt en typist helg i november alltså.

– Det som sticker ut mest är lördagens regn, säger Linus Karlsson. Samtidigt med regnet blir det blåsigare och ute till havs kan det bli tal om hårda vindbyar.

Även i nästa vecka fortsätter gråvädret och följs av nya regn under tisdagen.

Oktober månad blev för övrigt rejält varm. Globalt uppmättes de högsta temperaturerna på 40 år, visar siffror från Copeniucus Climate Change Service. Genomsnittstemperaturen var 0,69 grader varmare globalt sett. Men det inte rekordvarm överallt.

I Norden var medeltemperaturen istället kallare än snittemperaturen och samma förhållande rådde i delar av USA och Kanada. I området kring Arktis var det dock betydligt varmare än normalt, enligt Copeniucus Climate Change Service.