Våld som liknar terror

Den bästa liknelsen för de av kriminella utförda sprängningarna som drabbar Sverige i större utsträckning än andra länder i fredstid är terror, inte våld. Förmodligen är det oavsiktligt: dessa få tungt kriminellt belastade som skapar den här ohållbara situationen verkar vara fullt upptagna med att hota och ha ihjäl varandra.

Vem eller vad som utlöst explosionen på en balkong i Hässleholm är i skrivande stund oklart. Det står däremot klart att det skapar den typ av rädsla och otrygghet som plötsligt, oförklarligt våld gör. En känsla av att inte vara trygg i sitt hem och sin hemstad. På så sätt är det oviktigt vad motivet för sprängningen är: konsekvensen blir densamma.

Det rimliga är att man hör en smäll under natten och halvengagerat tänker att något kanske exploderat på något industriområde och att räddningstjänsten nog har det under kontroll. Med sprängningar som gängkriminellas nya vapen uppstår istället tankarna på om man nu bor i ett belägrat samhälle, där man kommer att bli tvungen att se sig om över axeln på allmän plats för att undvika sprängämnen eller beväpnade kriminella.

Tre personer greps under torsdagen för Hässleholmssprängningen och det vore naturligtvis mycket välkommet om brottet kunde lösas så snabbt. Även om det gör det så lär inte oron hos de i närheten, särskilt boenden i det drabbade huset, gå över lika snabbt. Risken att drabbas personligen av ett sprängdåd är låg: privatpersoner är inte målet och få personer har kommit till skada i förhållande till antal sprängningar.

Rädslan och otryggheten uppstår ändå. Det är på det viset man kan dra paralleller med terrorn: känslan av att något kan hända var som helst och när som helst och att det inte finns något du kan göra för att skydda dig är densamma för dessa sprängningar som sannolikt är riktade mot andra kriminella och terrordåden som sätter skräck i ett helt samhälle. Det är därför sprängningarna är ett så allvarligt brott.