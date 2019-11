Fyra begärs häktade efter stor polisinsats

Malmö Totalt har fyra personer begärts häktade efter torsdagsmorgonens polisinsatser. Brottsmisstankarna är grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.



Under torsdagsmorgonen greps fem personer i 20-30-årsåldern sedan polisen slagit till mot ett tiotal olika adresser. Fyra av dem anhölls senare under torsdagen och begärdes häktade under lördagen. Tre av dem misstänks för grovt narkotikabrott och en är misstänkt för grovt vapenbrott. En av dem misstänks även för inblandning i ett av den senaste tidens sprängdåd i Malmö.

Häktningsförhandlingar kommer att hållas under söndagen.