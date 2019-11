En serie ”särskilda” händelser

Efter den tragiska helgen med sprängningar och dödsskjutningar flyttar polisen och staden fram sina positioner, vilket inte är en dag för sent. Läget i Malmö har klassats som ”nationell särskild händelse”. Det innebär att chefen för polisens Nationella operativa avdelning får befogenhet att fatta beslut och fördela resurser på ett effektivare sätt än i vanliga fall. Det innebär också en resursförstärkning och koncentration av resurser. Stabsläget gäller gängkriminaliteten i hela Sverige. Det är givetvis helt rimligt att även polisen eskalerar och inte bara de kriminella. Som lekman är det svårt att veta varför det inte skett förut. Läget har känts ”särskilt” för Malmöborna länge, så det är rimligt att man klär det i ord som trycker på allvaret i situationen.

Regionpolischef Carina Persson menar att polisen är på rätt väg i sitt arbete mot gängkriminaliteten, även om det kan vara svårt att se för gemene man efter en helg som den här. Det är bra att polisen förtydligar hur de arbetar och varför de gjort de val de gjort.

Det är positivt att det finns ömsesidigt förtroende mellan staden och polisen, som de poängterade under måndagens presskonferens. Utmaningen ligger dock i att få medborgarna att känna förtroende för processen, trots att de bara ser de fruktansvärda konsekvenserna med våld och mord och inte de framsteg som polisen menar att de gjort. Redan innan läget eskalerade till den nuvarande situationen menade polisen att maktkampen i den undre världen berodde på ett maktvacuum, eftersom man plockat bort ett antal viktiga aktörer. Det är så klart en vinst, även om det är hjärtskärande om konsekvensen av det är att tonåringar cyklar omkring och mördar varandra.

Polisen säger att de arbetar ihop med staden för förbereda sig för eventuella repressalier som kommer av att öka trycket mot de gängkriminella. Här har Malmöborna en viktig uppgift, även om den inte är särskilt rolig: att härda ut. Kanske kommer läget under en tid faktiskt att förvärras, som det gjort hitintills. Att göra det svårare för gängkriminella att vara verksamma är långsiktigt av godo och det enda rimliga gensvaret på helgens händelser. Det innebär sannolikt att de kriminella slår tillbaka på ett sätt som känns hotfullt för allmänheten. Om vi söker långsiktig, hållbar förbättring får vi i värsta fall stå ut med det.

Stadens borgmästare Katrin Stjernfeldt Jammeh måste vara väl synlig i dessa sammanhang, även om inget nytt finns att säga. Det är viktigt att visa att staden har en ledning som är närvarande och delaktig, även om detta är ett polisiärt ärende och kommunstyrelsen inte kan styra över varken polisen eller fördelningen av dess resurser. Malmöborna ska inte behöva känna sig ensamma i sin frustration över detta. Pressen hittar i samband med varje våldsdåd personer som känner sig otrygga och vill flytta från staden och får tala ut om det. Sällan eller aldrig hörs de som älskar sin stad och vägrar att vika sig för kriminella intressen. Det perspektivet bör också få synas: det är inte laglydiga medborgare som ska lämna Malmö, det är de gängkriminella eller åtminstone de strukturer och organisationer som gör att tonåringar blir gängkriminella. Stadens roll i effektiva förebyggande åtgärder för att göra rekryteringen är unga omöjlig är enormt viktig.

En av polisens hypoteser är att drogmarknaden, särskilt cannabis, utlöser våldsspiralen och driver gängkriminalitet. Det finns anledning att titta på legaliseringsprojekts effekt på kriminaliteten. Medborgarna bör tänka på vad de gör när de köper droger och att det med sannolikt gynnar i gängkriminalitet och göder våld. Det upphör att vara ”för eget bruk” om narkotikaköpen drabbar en hel stad med våld och otrygghet.

Martina Jarminder