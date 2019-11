Fegt beslut, KD!

Att gamla överenskommelser inte gäller längre, börjar bli mer regel än undantag i den nya politiska verkligheten. Under lördagen beslutade KD:s riksting att inte längre stödja höghastighetståg, något som riskerar att bli spiken i kistan för projekten. Arbetet med höghastighetståg initierades av Alliansregeringen 2014 och drygt tre år senare avrapporterade Sverigeförhandlingen sitt arbete. Då hade man farit land och rike runt och förhandlat med kommuner och regioner om deras åtaganden i samband med bygget. Det skulle satsas på nya bostäder och man kom överens om medfinansiering och var stationerna skulle ligga.

Man kan fundera över varför M och nu KD har backat från sina tidigare beslut när det gäller ett av de viktigaste samhällsbyggena som Sverige diskuterar. Även L börjar tvivla och Nyamko Sabuni villkorar genom att kräva att M måste vara med på banan. Det är bara C som verkar stå stadigt i förhållande till tidigare Alliansbeslut om höghastighetstågen.

Har de forna Allianspartierna inga visioner om att Sverige behöver vidareutvecklas? Är det bara dagsaktuella problem som ska lösas, med gamla metoder? Man kan bli både desillusionerad och upprörd. Finns det ingen vilja till politisk utveckling längre?

Hur kan någon tro att det skulle räcka att renovera och underhålla de gamla banorna? Var skulle trafiken gå under tiden? Ska vi flyga mindre krävs snabbare och mer tillförlitliga tåg och då krävs nya investeringar. Näringslivet verkar som tur är vara med på båten och förstår vikten av att satsa.

Att bryta viktiga överenskommelser med kommuner och regioner, där inte bara tågen avhandlas utan också samhällsutvecklingen i ett större perspektiv, är ingen bra signal till politikerna och invånarna i dessa regioner.KD:s beslut är fegt och ogenomtänkt. Dessutom verkar man bortse från att Trafikverket har en ny beräkningsmetod som mycket väl kan göra höghastighetstågen samhällsekonomiskt lönsamma, inte minst för klimatet.