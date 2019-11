Organiserar om för att sätta högre press

Malmö Läget i Malmö klassas som "nationell särskild händelse", och Stefan Sintéus flyttas upp från sin tjänst som polisområdeschef för att polisen ska kunna ta nästa steg.

– Vi har två våldsamma helger bakom oss i Malmö, flera mord, sprängningar. Senaste helgen misshandlades en 25-årig kvinna svårt och en 15-årig pojke sköts till döds medans hans kompis blev allvarlig skadad, inleder Carina Persson måndagens pressträff.

Hon konstaterar att det finns stor förståelse för att de som bor i Malmö är oroliga och att kriminella visar stor likgiltighet för Malmöborna.

– Vi tror på den inslagna vägen och det arbete vi genomfört att det kommer ta tid. Det finns inga kortsiktiga lösningar på svåra problem. Vi ser att det vi gör gör skillnad, även om de senaste helgernas utveckling skymmer den bilden nu, säger Persson.

Hon lyfter samtidigt de framsteg som skett den senaste veckan, med en insats mot fyra personer som nu sitter häktade, samt att det kom en dom kring mordet på Ramels väg. Det finns också tio åtalade i kommande rättegångar angående sprängningar.

– Vi ser också att vi stör maktstrukturer i kriminella miljön. Det finns också risk för utåtagerande beteende och reaktioner. Men kan aldrig sluta reagera när unga människor skjuts till döds på våra gator, säger Persson

För att ta ytterligare kliv i arbetet mot de kriminella har det fattats beslut om en så kallad nationell särskild händelse, med ytterligare krafttag. Stefan Sintéus frigörs från och med måndagen från sin roll som polisområdeschef för att istället arbeta som chef för regionen.

– Stefan har stor kunskap om arbetet i Malmö kommer de närmaste dagarna att få bättre bild över vad vi behöver. Kommer även att se vilka resurser över nationella nivån som gör bäst nytta hos oss, säger Persson.

Sintéus tar sedan över och sätter fingret på den gångna helgen med sprängning och dödsskjutning. Han konstaterar att man arbetar med teorier om vilseledande manövrar.

– Strax före 21 detonerade kraftig sprängladdning som skadade bil och intilliggande fasader. Sex minuter senare noterar våra kameror att två personer kommer cyklande, säger han.

Utanför en pizzeria tar två person upp vapen och skjuter in

Utanför pizzerian finns en hel del folk. Man ser att två personer tar upp vapen och skjuter in mot pizzerian. En av ynglingarna som skjuts avlider tämligen omgående, medan den andre vårdas på sjukhus och hålls nedsövd. Hans läge bedöms som stabilt men livshotande.

Det finns ”en hel del spår” efter de två personer som sköt, men polisen vill inte närmare gå in på vilken typ av spår.

De två skjutna ungdomarna, har de varit två av de multikriminella som polisen håller koll på?

– Det vill jag inte kommentera, men de är kände sedan tidigare trots sin ringa ålder, säger Stefan Sintéus.

Senare under natten misshandlades en kvinna svårt vid en busskur. Också hennes skador bedöms som livshotande. Enligt

– Nu ska vi kraftsamla kompetenser för de insatser vi behöver göra, dels de pågående, dels de som vi ser som nya insatser, säger Sintéus och lyfter arbetet mot den öppna droghandeln som något att ta än mer krafttag vid.

– Detta kommer vi genomföra efter önskemål från Malmöborna, inte minst i trafiken. Vi ska jobba än hårdare med. Flera av de kriminella hanterar trafikregler som om de inte fanns, säger Sintéus.