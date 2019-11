Storbrand vid Amager – skånska styrkor på plats

Öresund En kraftig brand har utbrutit i en dieselcistern utanför Amager.

Även räddningsstyrkor från Skåne deltar i släckningsarbetet,

Branden har utbrutit på ön Prøvestenen som ligger i havet utanför Amager.

Branden bröt ut under måndagseftermiddagen.

Enligt polisen i Köpenhamn driver röken ut i Öresund. På twitter skriver polisen att branden och röken inte innebär någon fara för boende eller andra i närheten.

Vid 18.30-tiden anslöt sig även räddningsstyrkor från Skåne till släckningsarbetet. Även personal från Göteborg väntas till brandplatsen.

Enligt Torbjörn Krokström, inre befäl på Räddningstjänst Syd, är 5-6 svenska enheter på plats plus fordon från ett åkeri som transporterar material.

– Det är en dieselcistern som brinner och det finns andra cisterner i närheten som de är oroliga för, säger han.

#HBeredskab igang med at håndtere en større hændelse på #Prøvestensøen. Vi har kontrol over en brand i en tank med diesel og køler omkringliggende tanke for at forhindre spredning.

Opdatering følger….

— Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 11, 2019