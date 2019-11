Unga Klara på långt Skånebesök

Houston och Halmstad, Vimmerby och New York. Under året har Stockholmsbaserade Unga Klara varit på turné både Sverige och resten av världen med fyra av sina föreställningar. Och nu är det Skånes tur.

– Det här har verkligen varit kul och det är så roligt att se att Unga Klara är så viktigt för så många, säger Malmöfödda Stefan Hansen teaterns vd sedan drygt ett år.

Stefan Hansen om …

… Vilken föreställning man helst ska se av de fyra som ingår i turnén: ”Alla fyra är väldigt fina och kraftfulla så har man möjlighet borde man passa på att försöka se alla. Det är en unik chans att se en repertoar och det blir lite som att läsa fristående verk i samma serie som säger något om vår tid, och om barn och tar upp brännande frågor i vår kultur och politik. Ser man alla får man en uppfattning om samhällets tabun och vilka frågor som bränns.”

… han längtar tillbaka till Skåne: ”Jag kommer ju hem till jul och kanske har jag inte direkt hemlängtan men jag har fortfarande mycket kontakt med Margareta Larson på Sagohuset och ser det som min stora skola.”

11 till 15 november gästar Unga Klara Rydebäcksskolan i Helsingborg med två föreställningar och 18 till 22 november är de på Inkonst i Malmö med tre olika föreställningar. Dessutom blir det ett antal kringarrangemang med bland annat workshops och scensamtal.

Besöket är en del i en omfattande turné i både Sverige och utomlands som den anrika barn- och ungdomsteater, grundad av Suzanne Osten 1975, inledde 31 mars i år och som i sin tur är en del av det arbete som inleddes när Unga Klara i början av 2018 utsågs till Sveriges nationnella scen för barn och unga.

– Om vi ska förverkliga vårt nationella uppdrag så måste vi ta oss utanför Stockholm också. Egentligen ska vi både vara lokala i Stockholm och samtidigt samarbeta med andra och nå ut och vara relevanta genom våra samarbeten. säger Stefan Hansen på telefon från Houston i USA dit turnerande tagit honom veckan före Skånebesöket.

Stefan Hansen är uppvuxen i Malmö och har bland annat varit producent och verksamhetsledare på Teater Sagohuset i Lund under många år och också kulturhandläggare vid svenska ambassaden i Washington och projektledare vid Göteborgsoperan.

För drygt ett år sedan tog han över som vd för Unga Klara med uppgift att bland annat hitta formen för just det nationella arbetet. Idén om turnén fanns dock redan och Unga Klara har genomfört ett projekt som krävt så väl logistik som gott samarbete med många olika lokala arrangörer.

– Vi har försökt tänka smart kring det logistiska och det är verkligen en påkostad turné med nio skådespelare och fyra tekniker, säger han. Det är så fantastiskt för oss att få lära oss hur man gör det här och att åka runt och möta publik på så många olika ställen. Det är unikt och på nästan varje plats undrar de när vi kommer tillbaka igen och om vi inte kan starta en filial där.

Totalt ingår fyra föreställningar, som riktar sig till olika åldersgrupper och har olika fokus, i turnèn. Det är nyskrivna För att jag säger det som är skapad av Unga Klaras konstnärliga ledare Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff, regisserad av Farnaz Arbabi, och så tre föreställningar som funnits på repertoaren ett tag – X, Girls will make you blush och De jag egentligen är.

– Urvalet är en kombination av de mest omtyckta av våra pjäser och pjäser för olika åldrar, beskriver Stefan Hansen. X ställer frågor om Sverige och rasism och Girls will make you blush handlar om pubertet och allt som rör sig i huvudet och kroppen på tonårstjejer och i den ingår också mycket dans. Bägge riktar sig till högstadiet och gymnasiet. Sedan har vi med klassrumsföreställningen De jag egentligen är som är för 9 till 12 år. Dessutom ville vi göra något helt nytt så då kom Farnaz och Gustav på idén om För att jag säger det för 3 till 6 år som bygger på begreppet childism och handlar om vuxnas strukturella förtryck av barn och synliggör hur vuxna behandlar barn.

Förutom ett antal svenska orter har Unga Klaras turné under året också inneburit besök i en mängd olika länder – USA, Kina, Turkiet, Sydafrika, Rwanda, Frankrike och Tyskland och Stefan Hansen menar att det internationella arbetet definitivt hänger ihop med det nationella uppdraget.

– Här har vi alla möjligheter att bli starka tillsammans och sätta fokus på barnperspektivet och i många av de länder vi har varit i finns det ett hot mot detta, säger han. Till Kina fick vi till exempel skicka våra texter i förväg och i Turkiet måste skolorna har tillstånd att bjuda in oss. Det är så lätt att tro att det är självklart att man från en teaterscen kan prata om barns rättigheter och friheter men så är det inte. Sedan tror jag att det internationella arbetat stärker oss också på hemmaplan.

Hur mycket har du varit med under turnén?

– Jag försöker vara med på varje plats. Det ger så mycket för mig. Jag har kanske sett de här föreställningarna hundra gånger vid det här laget men det är en sådan upplevelse att får höra publikens reaktioner, att få uppleva hur de får vara en del av ett konstverk och blir sedda som individer. Våra skådespelare är väldigt skickliga på att ta in publiken, inte bara som grupp utan just som individer också.

Och även om Stefan Hansen tycker att det blir roligt att besöka Skåne under turnén så lär han bli kvar på Unga Klara länge.

– Nu har vi ju möjlighet att vara med och driva utvecklingen nationellt och sätta fokus på barnperspektivtet tillsammans med andra aktörer, slår han fast.

Och kommer ni att fortsätta turnera?

– Just nu pågår ju renovering av Kulturhuset Stadsteatern och vi har ingen ordinarie lokal så det gäller att passa på vara ambulerande men vi har verkligen fått mersmak för att det är så kul. Samtidigt har vi två scener vi ska tillbaka till och fylla med föreställningar och verksamhet också så vi får alternera med att turnera och samarbeta och göra produktioner där ensembler lär av varandra. Kanske gör vi en föreställning som går på en länsteater först och sedan på vår scen i Stockholm. Men vi kommer absolut inte att sluta turnera, vi bygger så många relationer nu.