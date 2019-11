Present med teaterlusten i fokus

Kabaré, varmkorv till publiken, kafébord i salongen och en hyllning till lusten att spela teater. Inget får hejda premiären har premiär på fredag 15 november och är Operaverkstans födelsedagspresent till Malmö Operas 75-åriga teaterhus.

– Det är ett roligt sätt att komma åt det grundläggande i teatern, säger 77-åriga skådespelaren och sångerskan Birgitta Smiding som medverkar i föreställningen och därmed är tillbaka i huset efter mer än 20 år.

Birgitta Smiding om …

… vad som är hennes bästa minne från de 25 åren i teaterhuset på Östra Rönneholmsvägen: ”Det blir lätt att man nämner de stora rollerna för det är dem man jobbar längre med och det är ofta kvinnoroller som har mer utveckling. Men sedan kan man komma på en massa annat som verkligen var roligt och intressant på alla sätt. Men det är klart, jag tyckte det var väldigt roligt att göra till exempel Velma i musikalen Chicago. Det var en härligt tid, jag fick göra gör tre stora dansnummer och jag var min bästa fysiska form nånsin.”

I Operaverkstans salong står bord och stolar utställda i små grupper. På scenen är scenarbetare är i full gång med att förbereda inför premiären av Inget får hejda premiären då publiken ska slå sig ner vid borden och äta varm korv och kanske dricka ett glas vin eller öl.

– Vi har testat många olika sätt att använda salongen men så här har vi aldrig haft det förut. Det ska kännas lite som ett café eller ett värdshus, förklarar Operaverkstans konstnärlige ledare Maria Sundqvist som står för föreställningsidén och tillsammans med skådespelaren och pedagogen Lars Fembro kommer att fungera som konferencier under föreställningen.

Idén till Inget får hejda premiären föddes när man på Operaverkstan ville göra en jubileumsföreställning i och med att operahuset fyller 75 år i år.

– I samband med det frågade vi oss vad det är vi firar när det här huset fyller 75 år, säger Maria Sundqvist.

– Det är lätt att räkna upp kända föreställningar och demonregissörer men grunden i huset är ändå att människor spelar teater här, fortsätter hon. Den driften, lusten och längtan är äldre än 75 år och den vill vi hylla. Med utgångspunkt i tiden när huset byggdes.

I Ingen får hejda premiären möter vi Kronprinsen, Teaterchefen, Journalisten och Poeten som berättar om teaterns tillblivelse och varvar det med sånger. En av dem som kommer att stå på scen är 77-åriga skådespelaren och sångaren Birgitta Smiding som har en lång karriär i det jubilerande operahuset. Sin första roll fick hon direkt efter teaterhögskolan, i Natthärbärge 1966.

– Jag har räknat ut att jag har hållit på med teater i gott och väl 30 år och 25 av dem var här i det här huset, berättar hon samtidigt som smink och peruk fixas inför dagens repetition.

Birgitta Smiding hann med många stora roller under sin tid i huset som under hennes tid var Malmö stadsteater. Hon är född och uppvuxen i Bromölla och kom in i teatervärlden via sången. Under utbildningen på Malmö teaterhögskola blev hon minst lika intresserad av dramatisk teater och har haft roller i allt från Den girige till Spelman på taket, Carmen och My fair lady.

1992 lämnade hon Malmö stadsteater för att frilansa och har sedan dess också hunnit med att disputera i teatervetenskap och skriva självbiografin ”När jag blir stor vill jag bli en sån tant som blöder”. Att nu vara tillbaka i huset efter mer än 25 år är spännande tycker hon.

– Först kändes det som en liten chock att bli tillfrågad och jag blev väldigt förvånad att någon från teatern visste att jag fanns, säger hon med ett skratt.

Helt har Birgitta Smiding dock inte hållit sig borta från huset sedan hon slutade. Hon har fortsatt att vara en flitig besökare som publik

– Jag har alltid tittat mycket på teater. Teater och hur man spelar teater hänger så mycket ihop med samhället och därmed blir det aldrig ointressant, säger hon. De händer något nytt och så kommer en ny pjäs eller en gammal som görs på ett nytt sätt. Det är spännande, och i centrum står alltid den levande kroppen, den som man aldrig blir riktigt färdig med. Som tur är.

Det var också Birgitta Smiding flitiga teaterbesök som gav Maria Sundqvist idén att fråga henne om hon ville medverka i Inget får hejda premiären.

– Birgitta brukar vara här mycket och titta på det vi gör och tycker det är roligt att vi gör annorlunda saker och vi tänkte att hon skulle passa så bra i den här föreställningen, säger Maria Sundqvist. Och hon imponerar verkligen. Det är också roligt att vi samtidigt har två statister som är 17 år. Vi gillar att blanda åldrar.

Vad teater egentligen är och driften och längtan att spela teater är som sagt centralt i Inget får hejda premiären och för Birgitta Smiding finns det många svar på frågan vad som fascinerar henne så med teater.

– Man kan ge så många svar, säger hon fundersamt. När man går teaterutbildningen jobbar man mycket med sig själv och lär känna sig själv och när jag står på scen handlar det inte bara om att uttrycka vad jag känner utan också hur jag uppfattas av publiken. Det är det här spelet med salongen och jag tänker ofta på det när jag själv är publik. Där sitter vi med våra ryggsäckar av erfarenhet och tittar på något och så möter de erfarenheterna det som händer på scenen och så promenerar vår uppmärksamhet fram och tillbaka mellan scen och salong.

Tycker du att ni lyckas fånga vad teater är i Inget får hejda premiären?

– Åh det är alldeles för tidigt att säga men det är verkligen ett roligt försök att komma åt det grundläggande i teatern och djärvt att ställa frågan – vad ska vi med teater till och vad är teater?

15 november är det premiär för Inget får hejda premiären som sedan spelas enbart under tre helger framåt.

– Det är tänkt lite som en pilot med cafésittningen så vi får väl se hur det går, svara Maria Sundqvist.

Birgitta Smiding utlovar att publiken som kommer till Operaverkstan kommer att få uppleva en kul lek med teatertanken.

– Föreställningen är tematiskt inriktad på det här med jubileum men jag gillar verkligen att vi använder ordet låtsas och inte det här att jag är en annan på scen.

Är du nervös inför premiären?

– Det är klart jag är, det är ändå länge sedan sist. Samtidigt är det märkligt att komma tillbaka till den här teater. På många sätt är det precis som det var i går jag arbetade här.

Gunilla Wedding