Starkt berättat om väl instängda liv

Författare: Tessa Hadley Översatt av: Amanda Svensson

Förlag: Wahlström & Widstrand

Två par, Lydia och Zach och Christine och Alex, har umgåtts nära sedan tjugoårsåldern och är nu i den övre medelåldern. När Zach dör oväntat av en hjärtinfarkt, rubbas balansen och allt förändras mellan dem som är kvar.

Tätt inpå och med effektiva skiften mellan nuet och historien fram mot nuet berättar brittiska Tessa Hadley den här historien. Det är de fyra inblandade och deras närstående som skärskådas in i minsta röstton och världen utanför är egentligen inte så intressant.

Efter ett tag känns det smått klaustrofobiskt samtidigt som det är beroendeframkallande. Som läsare kommer man så nära att man inte kan undgå att bli engagerad i det här relationsdramat. Samtidigt är världen de fyra lever i avskärmad och stundtals också svår att associera till – det handlar om en superkulturell övre medelklass med ett stort intresse för sig själva, det egna livet och konst och kultur i alla dess former men med ganska lite intresse för sin omvärld.

Jag blev helt tagen och betagen av Tessa Hadleys förra roman, Syskonen, som kom på svenska förra året. Det var också den första romanen av hittills sex av den här hyllade brittiska författaren som översatts till svenska. Hadely har också skrivit fler novellsamlingar och hennes första roman, Accidents in the home, kom ut i Storbritannien redan 2002.

I Syskonen följer läsaren fyra vuxna syskon, deras respektive och barn en sista sommaren i familjens sommarhus som sedan troligen ska säljas. Precis som i Sent på dagen blandas nutid och minnen och ger en bred bild av de inblandade, deras liv och framförallt deras relationer till varandra.

Tessa Hadleys smarta, analyserande och relationsborrande berättarstil påminner på många sätt om en klassisk brittisk berättarstil med start någonstans hos Jane Austen utan att den på något sätt känns daterad. Den känns mest bara mitt i prick och nära. Samtidigt upplevde jag en helt annan angelägenhet i Syskonen. Där fanns liv och människor att relatera till. Det medelkalssinstängda persongalleriet i Sent på dagen är svårare.

Som läsare engageras jag för att Hadley är en så fenomenalt bra berättare men i grund och botten har jag svårt att riktigt bry mig om hur det egentligen kommer att gå för Alex, Lydia och Christine. Och det är kanske en poäng i sig – att de varit så uppe i sina liv och sig själva att de missat resten av världen?

I vilket fall som helst ser jag med stor nyfikenhet fram emot att Amanda Svensson, som gör det här så bra, får översätta fler romaner av Tessa Hadley till svenska.

Gunilla Wedding