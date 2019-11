Sösdala

Ett okänt antal gärningsmän bröt sig under natten till tisdag in på ett kontor på Fabriksgatan i Sösdala.

Tjuvarna ska ha plockat ut en fönsterkasett i byggnaden för att därefter ha tagit sig in. Det är ännu inte känt vad som tillgripits inne i lokalerna.

Polisen hanterar ärendet som stöld genom inbrott men har hittills inte kunnat säkra några spår i jakten på förövarna.