Nästan Europapolitik

På 25-årsdagen av folkomröstningen kring Sveries medlemskap passade det utmärkt med en riksdagsdebatt helt om EU för första gången. Inte minst med tanke på att unionen står vid skiljevägen både ekonomiskt och politiskt. Flera partiledare hade dock svårt att rikta blicken mot Europa.

Den som jobbar inom EU eller skriver om det kan frustreras av att man i Sverige förhåller sig till Europapolitik som separat från inrikespolitik, trots att det så ofta överlappar. Den inrikespolitiska kopplingen kan dock bli för bokstavlig, visar det sig. Partiledarna slank kontinuerligt in på nationella frågor eller gjorde kopplingar mellan europapapolitik och inhemska händelser på lösa boliner.

Stefan Löfvens val att kontinuerligt kritisera det ”högerkonservativa” blocket är intressant och sannolikt ett taktiskt misstag. Han förstärker bilden av M, KD och SD som ett naturligt regeringsalternativ. För den gruppens potentiella väljare är inte högerkonservativ något skällsord på det sätt som ”vänsterliberal” är för Åkessons väljare. Toge man en sup varje gång Jimmie Åkesson sade ”vänsterliberalerna” bleve man bra berusad. Lade man till ”vänsterliberala eliter” skulle man behöva magpumpas.

Ulf Kristersson struntade i EU-temat och talade om gängvåld, eftersom han menade att det var viktigare. Man kan undra hur det hade tagits emot om någon valt att tala om EU under gängkriminalitets-samtalen.

Talmannen Kerstin Lundgren blev till sist irriterad och påminde om temat för debatten.

Flera av partiledarna lade tid på att kritisera var kollegor stått i EU-frågan längre tillbaka i tiden, som Sverigedemokraternas och Miljöpartiets EU-motstånd. Det diskuterades i tröttsam oändlighet huruvida Jimmie Åkesson egentligen var för EU och varför inte SD då varit det. Att SD ändrat sig är välkommet och de borde avkrävas svar på vad de ska föra för politik som del av sin nya EU-positiva hållning istället. SD satsar på regeringsmakten i nästa val och det är dags att man oroar sig mer för partiets framtida politik än för deras CV.

En intressant allians har bildats mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kring den svenska medlemsavgiften. Båda partierna motsätter sig den i långtidsbudgeten föreslagna höjningen. Sjöstedt kopplade problemet till avslöjanden om korruption inom EU:s jordbrukspolitik, samt att ansvarsfrihet ofta har förvägras utan att det fått allvarliga konsekvenser. Visst skaver det att ropa efter mer svenska skattemedel under de omständigheterna. Å andra sidan kan man invända mot att Busch Thor och Sjöstedt inte berättade vad de ville avstå om Sverige vägrar en höjning. Klimatsamarbeten? Polisiärt samarbete och informationsutbyte för att stävja terror?

Den sociala pelaren fick förtjänt stort utrymme. Det är ett måste att diskutera förslaget, eftersom det i högsta grad påverkar svensk inrikespolitik och den svenska arbetsmarknaden — i alla fall om vi har otur. Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl från Svenskt näringsliv skrev i en debattartikel (DN 11/11) om hur den sociala pelarens förslag om europeisk minimilön sätter svensk arbetsmarknadspolitik på spel. Det är ett typexempel på en Europafråga som Sverige måste följa noga så stora förändringar inte glider förbi ointresserade ögon obemärkta.

Ibland låtsas partiledarna att de inte förstår hur EU fungerar, till exempel att man arbetar tillsammans i stora, breda grupper som rymmer många åsikter, varav alla inte är i enlighet med svenska värderingar. Förhoppningsvis blir det bättring i kommande EU-debatter där de blir varma i kläderna och kan ifrågasätta det beteendet hos varandra.