På resa i teknikens vidunderliga värld

Hässleholm Virtual Reality-glasögon (VR), svetsning, och datorsimulationer.

Avancerad teknik som sjundeklassare från Hässleholm fick en introduktion i av elever från HTS och Jacobsskolan när teknikcollege hölls på AV media i Hässleholm under onsdagen.

En grupp sjuor från T4 Montessoriskola står utomhus i det lilla gröna tältet som utgör svetsstationen. Måns Johansson och Robin Nilsson som går industriprogrammet på Jacobsskolan visar de yngre eleverna hur de ska gå tillväga.

– Man kände inte hur varmt det var men man såg att metallen blev helt röd av den, det var jättehäftigt, säger 13-årige Benjamin Isholt när han lämnar svetsbordet.

Intill sig har han skolkamraten Emanuel Sandescu som är näst i tur att få pröva på.

– Jag vill bli svetsare när jag blir stor. Det här är första gången jag prövar men jag har sett min pappa svetsa innan, säger Emanuel Sandescu.

Instruktören Robin Nilsson nickar gillande.

– Det är kul att vissa är intresserade av tekniken, säger han.

Inne i lokalen jämte svetstältet prövar eleverna på mer avancerad svetsteknik – fast i en datorsimulation.

Och det är just datorsimulationer, virtuella verkligheter och liknande avancerad digital teknik eleverna i första hand får lära sig mer om under dagen.

I varje rum i våningen ovanför är eleverna i full gång med att testa de olika programmen och digitala verktygen som plockats fram.

I en av salarna visar tvåor från industritekniska programmet på Jacobsskolan hur XM-reality fungerar.

– XM-reality är ett system som bygger på att man ska kunna reparera något på distans. En person som har ett problem med en apparat i Kina kan koppla upp sig med en tekniker i Sverige som i realtid via skärmar kan visa hur de ska komma tillrätta med felet. Det är ett häftigt system som gör att vi verkligen kan spara in på transporter till exempel, förklarar Mattias Persson som är lärare på industritekniska programmet på Jacobsskolan.

Klasskamraterna Ebba Christiansen och Antonia Nygren går i årskurs sju på Västerskolan. De är några av eleverna som prövar på den spännande tekniken.

– Det är spännande att få se hur det går till bakom allt man ser och använder i vardagen, säger Ebba Christiansen.

– Glasögonen kan få en att tro att man upplever allt i verkligheten, tillägger Antonia Nygren.

Huruvida det blir teknisk utbildning i framtiden förblir ovisst.

– Det är intressant att få en inblick i det och kanske är det något man ska söka till för det är ju spännande, säger Ebba Christiansen.

I ett annat rum lär tredje- och fjärdeårselever från tekniska programmet på HTS ut grunderna i CAD – program där man på digital väg designar tekniska ritningar som framförallt används inom byggbranschen.

I programmet har sjundeklassarna fått som uppgift att sätta ihop en bil av lego.

– Det var roligt även om det var lite svårt. Men det är nog något jag kan tänka mig att pyssla med i framtiden, säger trettonårige Hampus Sigurdsson från Västerskolan.

– Jag tycker de är jätteduktiga som lyckas sätta ihop bilen på bara tio minuter, tillägger handledaren Tova Persson.

Teknikcolleget iscensätts i år för andra gången i AV medias lokaler i Hässleholm.

Samordnare för dagen är Marie Gårdemyr. Hon är nöjd med resultatet.

– Att det är ungdomar som lär ungdomar tror jag är ett jättebra sätt att få igång de yngre eleverna, säger hon.

För lärarna på gymnasieskolorna är förhoppningen att dagen kan inspirera fler ungdomar att söka sig till tekniska linjer.

– De kommande åren hoppas vi att några nya elever som varit här och prövat på ska komma till skolan, säger Alf Nilsson, lärare på Jacobsskolan.