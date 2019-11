Smörgåstårtans alldeles egna dag

n Idag är det smörgåstårtans dag. Det vill säga mackorna på höjden med allehanda smarriga fyllningar. Dessutom ska en riktig smörgåstårta vara dekorerad med både färg och fantasi.

På 30-talet började det bli modernt med olika sorters sandwich på matbordet. Det kunde vara ägg och sill, skinka och fruktsallad, ost och vindruvor eller rostbiff med remoulade och torkad lök.

De hade en hel del gemensamt med våra grannars smörrebröd som i alla fall i Skåne fått en given plats vid festligare tillfällen.

Från de populära smörgåsarna skapades vår svenska smörgåstårta. Först en sandwichtårta i två lager för att därefter byggas på med ytterligare smörgåsvåningar.

Smörgåstårtan har kommit och gått i det svenska köket. I perioder har den varit given vid festliga tillfällen där många gäster ska serveras samtidigt. I andra perioder har den varit hopplöst ute och bedömts som tråkig och fantasilös.

Det finns uppgifter som säger att det var konditorn Gunnar Sjödahl som skapade smörgåstårtan för drygt 50 år sedan.

Han har berättade att det gjordes mycket snittar och landgångar till olika högtider. Han började då fundera på om det inte skulle gå att göra en riktig tårta av smörgåsarna.

Men det finns även uppgifter på att det fanns sandwichtårtor redan på 30-talet.

Att smörgåstårtans dag firas just den 13 november beror på att det är Gunnar Sjödahls födelsedag.