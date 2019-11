Zlatan på väg bort från LA Galaxy – tackar fansen

Fotboll Zlatan Ibrahimovic verkar vara på väg från LA Galaxy.

På sociala medier tackar han klubbens fans.

På Twitter skriver fotbollsstjärnan: ”Till Galaxys fans – ni ville ha Zlatan, jag gav er Zlatan. Varsågod”.

Han tackar också fansen och antyder att berättelsen fortsätter. Och avslutar: ”Nu kan ni fortsätta titta på baseboll”.

Vad som händer nu är oklart.

Zlatan Ibrahimovic har kopplats ihop med flera klubbar, flera av dem i Italien men ännu är ingen bekräftad.

LA Galaxy verkar dock får klara sig utan ikonen från Malmö framöver.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019