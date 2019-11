Med julturnén som sorgeterapi

Pernilla Andersson. Foto: Per Kristiansen

För tre månader sedan gick Pernilla Anderssons pappa ur tiden efter en lång tids kamp mot alzheimers. Nu ger hon sig ut på julturné som bland annat tar henne till Malmö, Lund, Ystad och Kristianstad.

– Den här turné känns nästan som en hägring nu; att man får fokusera på något annat och komma bort lite från sig själv och sitt grubblande, säger hon.

– Jag är inte så glad för skitglada jular, säger Pernilla Andersson.

Det kan tyckas som en lite udda utsaga från en artist som har en omedelbart förestående julturné och en ny julsingel på gång. I alla fall om man inte hört hennes julalbum Vintersånger från Garbo som kom 2017. Det är en skiva som, i brist på bättre ord, inte har så mycket bjällerklang.

– Jag kom på det när vi kom mot slutet av arbetet att skivan inte hade någon bjällerklang alls, så det fick vi lägga på lite i efterhand.

Hon berättar att hon under delar av sin uppväxt faktiskt helt hoppat över julen.

– Jag är skillsmässobarn och när jag var 20-30 tyckte jag att det var skönare att dra till Indien. Jag har blandade känslor inför julen men när jag fick frågan om att göra en jullåt skrev jag Julbetraktelser från Söder och det gick bra. Den handlar mycket om att Sofia [kyrka på Södermalm i Stockholm, reds.anm.] ringer nytt och om att man söker en nystart. Då var min pappa väldigt sjuk, det var en självläkningssång.

Singeln ledde fram till albumet Vintersånger från Garbo. På skivan och julturnén återberättar hon jular ur sitt eget liv. En av händelserna kan nog ha bränt sig in i minnet på en och annan hässleholmare som råkade befinna sig i närheten av Björkliden 22 vid rätt tidpunkt.

– Pappa var alltid först med allt i Hässleholm. När han hade köpt en fonduegryta skulle alla grannarna komma och titta. Det var festligt och jazzmusiker som spelade och kanske lite för mycket dricka i omlopp. Så plötsligt börjar det brinna på bordet för att oljan skvätte ut och över ljusen. Då åker både gryta och bord ut genom köksfönstret. Det blev en nog en väldigt stark upplevelse för folk som gick förbi i Hässleholm: ett fönster som öppnas och en fonduegryta som flyger ut och jazzmusik som flödar ut och barn som står och tittar på hur det brinner i en buske.

– Jag har försökt återberätta både bra och dåliga jular. Det är sådant man tänker på nu när föräldrarna dör. Så har jags satt ihop det med något slags humor och så har vi gjort en fin föreställning av det, tycker jag.

Hem från julturnén kommer hon den 22 december men någon risk att hon ska ha tröttnat på julmusik lagom till julafton tror hon inte,

– Jag kommer nog att gå all in med julen. Det är så fantastiskt de här turnéerna att spela för folk för de blir så glada.

Turnén blir också något av ett sorgearbete i och med pappans bortgång den 16 augusti år.

– Det är en ganska tung sorg som jag har svårt att komma ur. Jag vakade hela tiden och såg dödsögonblicet. Den här turnén, att få sjunga en del av de här låtarna som jag skrivit om pappa och om min uppväxt, det blir som en terapi för mig fast det är kärleksfullt och glatt. Jag kommer lite ur mitt mörka sammanhang där jag sitter vid köksbordet och undrar hur det ska bli med allt. Jag får komma ut och spela med jättebra musiker och folk ger så mycket tillbaka när de känner att man sjunger på riktigt.

– Det går inte en dag utan att jag sitter minst en timma i minneslunden för jag kommer inte över det. Det var så jobbigt sjukdomsförlopp på slutet och det var så jobbigt hela resan med alzheimer. Jag pratade med en kille som förlorat sin pappa i cancer för sex år sedan och han sade att det är så det första halvåret, första året. Då sitter bara dödsögonblicket på näthinnan sedan ersätts det mer och mer av andra bilder och det är en del av sorgeprocessen, tydligen.

Julturnén blir ett sätt för henne att komma bort från sig själv och sina grubblerier.

– Jag kommer inte att hinna grubbla lika mycket. Sedan känner jag att jag har ett barn och han går i skolan och jag vill vara glad för honom. Jag känner att jag kommer att bli en gladare mamma av det här också. Han kommer att vara med sin pappa och gå i skolan och ha det roligt och så kommer jag hem och har energi och sitter inte bara vid köksbordet och grinar.

Den 15 november släpps julsingeln Decemberblues, en sång som handlar om den där kärleken som aldrig riktigt blev, ”the one that got away”. Låten är en duett med Viktor Johansson, en singer song-writer som upptäcktes av Mauro Scocco och Thomas Andersson Wij och som bland annat turnerat med Anna Ternheim.

– Vi hade samma bokningsbolag och de brukar ha en fest en gång om året där man spelar rundpingis. Moa Lignell vinner alltid. Där träffade jag Viktor och så fick jag höra någon låt och tyckte att det vore jätteroligt att göra något tillsammans med honom.

Vid sidan om musiken arbetar Pernilla Andersson med Pernilla Andersson Dregen-stiftelsen.

– Jag startade den när pappa for illa på sitt boende. Jag hittade honom i avföring där. Jag jobbar väldigt mycket med det just nu och känner nästan att jag är mer inne i det än i själva musikanteriet. Jag ska åka till Göteborg imorgon (läs: förra veckan) och föreläsa för en massa kommunpampar om hur jag tycker att man bemöter alzheimerpatienter. Jag kommer prata mycket om hur musik öppnar upp för det var jättestort för pappa. Han fick ofta tillbaka minnen när han lyssnade. Vi ska försöka dela ut stipendier till människor som gör något exceptionellt bra för de gamla som inte har någon egen röst. Jag tror ett stipendium kan få igång folks civilkurage och mod mer än om man bara går omkring och är arg och knyter näven.