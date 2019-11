Mål av Svanberg i landslagsdebuten

FOTBOLL Förre MFF-aren Mattias Svanberg gjorde mål direkt i a-lagsdebuten när Sverige slog Färöarna med 3–0 i EM-kvalet på Friends arena i Solna.

Ledningen svarade Sebastian Andersson för i den första halvleken, 2–0 satte Mattias Svanberg på ett distansskott, och det tredje målet nickade inhopparen John Guidetti in.

Det 20-åriga Bolognaproffset Svanberg spelade hela matchen på det centrala mittfältet, och han fick kröna sin debut med ett mål, när hans skott hittade nätmaskorna efter en touch på en motståndare.

– Jag är så klart väldigt nöjd. Det kändes bra redan från start, och jag har kommit in i gruppen på ett bra sätt, säger Svanberg i C More.

– Jag försökte att spela mitt eget spel, och nu gäller det att få fortsatt speltid i klubblaget för att ge mig chansen att ta plats i EM-truppen, funderar det skånska superlöftet.

Sverige var redan klart för EM-slutspelet före avspark, och förbundskaptenen Janne Andersson valde att ge reserverna chansen mot Färöarna.

Faktorer som gjorde att Blågult hade svårt att stundtals hitta ett vägvinnande spel. Men till slut blev det ändå en komfortabel seger inför hemmapubliken.