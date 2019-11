Påkörd vill ha 150 000 kronor

HÄSSLEHOLM

I oktober i fjol inträffade en trafikolycka i korsningen Järnvägsgatan/Tingshusgatan, där en vänstersvängande bilist körde på en kvinna som gick över vägen.

Nu har åtal lämnats in mot mannen, rörande vållande till kroppsskada för att inte ha iakttagit väjningsplikt. Kvinnan, som fick sårskador i ansiktet och benet har lämnat in ett ersättningsyrkande om 150 000 kronor. Detta för de utlägg hon haft, för de bestående ärr hon fått, samt för att hon mått psykiskt dåligt efter olyckan. Hon har efter händelsen flyttat från Hässleholm.

Den åtalade mannen, som är i 65-årsåldern, konstaterar att han fick solen i ögonen när han i låg hastighet svängde in på Tingshusgatan, och att kvinnan inte korsade gatan på övergångsstället utan intill det. Dessutom var han av uppfattningen att hon gick och pratade i telefon när olyckan inträffade.

Mannen nekar till brott.

”Kvinnan gick ut i vägen utan att se sig för. Hon har inte gått på övergångsstället”, säger mannen i förhör. Han anser att kvinnans ersättningskrav är orimliga, men säger att han kan ersätta de utlägg hon haft mot uppvisande av kvitton.