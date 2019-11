Kören övar inför årets sista konsert

bjärnum 90-åriga Bjärnums Manskör tränar nu för fullt inför jubileumsårets sista stora konsert, den andra advent.

På ovanvåningen till brandstationen i byn hörs advents- och julsånger.

– Konserten blir finalen på jubileumsåret, säger körledaren Curt Nilsson.

Han har med årets sista konsert hållit i taktpinnen under 60 år och kan bland annat visa upp en kunglig medalj han fått för sina år som körledare i Bjärnum. Curt har under dessa år också hunnit med att vara kantor i Vittsjö församling.

Under året har kören haft ett 20-tal olika framträdanden. Man sjunger traditionsenligt på första maj, nationaldagen och besöker ofta äldreboenden.

Ordförande i manskören, Anders Svensson, berättar att den avslutande konserten för jubileumsåret blir den 8 december i Norra Åkarps kyrka.