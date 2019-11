”Vi kör tomtegrejen in i kaklet”

Pernilla Wahlgren spelar tomtemor. Med en trilskande make (spelad av Per Andersson har hon det inte lätt när såväl julen som hela tomtevärlden hotas.Foto: Sveriges Television

Julkalendern Julen ligger pyrt till i årets julkalender Panik i tomteverkstan.

– Det är en gullig saga men faktiskt också väldigt spännande, säger Pernilla Wahlgren som spelar tomtemor.

Jultomten, spelad av Per Andersson, är sur och grinig. Nästan ingen tror på honom längre och där ute stugorna är det papporna som tar på sig den röda dräkten och lösskägg för att dela ut klappar till sina barn. Till det har han tomterådet på sig. Och nissarna är på väg att göra uppror. Det är kanske inte så konstigt att han brakar ihop fullständigt.

Tomtemor Julia har det inte heller så lätt när hon, tillsammans med barnen Julle och Juliana ska försöka reda upp allting.

– Hon har det lite körigt, säger Pernilla Wahlgren med ett skratt.

Med ett otal filmer, shower och musikaler – för att inte tala om familjens egen realityserie i bagaget är hon en institution i Nöjessverige men i julkalendersammanhang är det debut för Pernilla Wahlgren. Det är ett uppdrag hon beskriver som både hedersamt och prestigefyllt.

– En julkalender känns på något sätt som något som är bevarat för all framtid. Det är något som samlar familjer på morgnarna. Man känner ansvar och vill att folk ska tycka om det.

Hur är ditt eget förhållande till julkalendern?

– Man har ju suttit där med barnen. Förra året var min bror Linus med och då tittade vi mycket.

Även i år är julkalendern något av en familjeangelägenhet. Tomtemor spelas av Pernilla Wahlgrens egen mor, Christina Schollin. Det är första gången de spelar ihop i vuxen ålder.





Hur är det att spela mot sin mamma?

– För mig, och i vår familj över lag, är det inget konstigt. Jag har spelat mot alla i min familj, både min pappa, farfar, mamma, mina bröder och sedan även mot mina egna barn i musikaler, För oss är det inget speciellt. Det är vårt yrke och känns inte så himla märkvärdigt.

Wahlgren beskriver tomtemor som en mysig, huslig bullmamma som bakar hela dagarna och tar hand om barnen.

– Hon tar även hand om tomten som är lite förvirrad och håller på att gå in i väggen. Hennes dotter kommer på en ganska smart plan för hur de ska kunna rädda julen och den är hon med på. Allt hon gör är för julens bästa.

Betyder julen mycket för dig som människa?

– Ja, jag tycker att det är en väldigt mysig högtid. Det är den tid då vi i familjen alltid känner att det är viktigt att vi samlas. Jag har haft som förslag några gånger att vi ska åka utomlands men det tycker inte mina barn, även de som är är utflugna. De tycker att då ska man vara hemma, antingen hos mig eller hos mina föräldrar. Sedan har vi dragit ned på det här med julklappar för det är lätt att julen blir en stressens tid där man måste slå knut på sig och hitta julklappar till alla. Men jag förstår också att julen är en jobbig tid för många.

Fredde Granberg, ena halvan av regissörs- och manusförfattarduon bakom kalendern börjar bli något av en veteran i sammanhanget. Han spelade pappa Ben i Barna Hedenhös uppfinner julen och även en mindre roll i Jakten på tidskristallen.

– Men det här är första gången som jag håller i hela skiten. Det är jag och min kollega Thomas Claesson som skrivit och regisserat det här ihop, säger han.

– Vi tyckte att det varit lite dåligt med tomtar och julfeeling de senaste åren så att vi tänkte att nu jäklar kör vi tomtegrejen ända in i kaklet.

Han beskriver en stressig tid med bara 30 inspelningsdagar för 24 avsnitt.

– Det är skönt att man är två på en så här stor grej. Samtidigt har det gått lätt. Det har varit fantastiskt att jobba med Per och Pernilla och barnen.

Duon har tidigare gjort den Kristallenvinnande sitcom-serien Familjen Rysberg för Barnkanalen och med sig därifrån tar de sitcom-formatet.

– Vi tänkte att det vore kul att göra sitcom om tomtefamiljen och deras vardagsliv. Det är klassisk sitcom-miljö fast uppbyggt i tomtestajl i svulstig amerikansk sextiotalsstil. Det är den estetiken vi tycker är rolig.

Att bara köra sitcom, med avslutade avsnitt, var dock inte ett alternativt.

– Det måste vara en följetong. Därför tänkte vi att vi blandar sitcom med saga. Det har inte gjorts förrut, vad jag vet. Det gick riktigt bra, tycker vi.

Julen är hotad i kalendern och varje år fylls sociala medier med budskap om att julen skulle vara hotad, nu senast det här med julmusten …

– Ja, vi har plockat in lite olika element från samtiden som vi skojar med. Som det här att tomten går in i väggen för att han är så stressad att han inte pallar mer. Lite längre fram i serien kommer det in en karaktär från den vanliga världen som för med sig ett och annat som har med sociala medier att göra.

Stålsätter man sig inför, den kritik som nästan alltid kommer när något engagerar så många?

– Jag vet inte. Jag har jobbat med det här så länge att jag är ganska van vid att det kan komma både det ena och det andra, säger Fredde Granberg medan Pernilla Wahlgren jämför med Melodifestivalen:

– Alla tittar, alla engagerar sig, alla tycker olika. Det jag hoppas på är att publiken ska bli underhållen och, framförallt, att man kan sitta både barn och vuxna tillsammans och skratta.