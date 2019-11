TYRINGE

Under tisdagseftermiddagen bröt någon sig in i en villa på Östanväg i Tyringe. Personen tog sig in genom ett fönster och fick med sig ett kassaskåp.

Skåpet ska ha innehållit värdepapper och smycken. Värdet av stöldgodset är dock inte klarlagt. Polisen har ingen misstänkt för inbrottet.