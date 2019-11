Hej hej på dig!

Den 21 november, är det Världshejardagen. Passa därför på att säga hej till okända människor du möter på gatan för att uppmärksamma dagen. Allt börjar nämligen med ett enkelt hej.

Låtar med hej och hello

Hej hej Monika – Nic and the Family

Hello – Adele

Sounds of silence- Simon and Garfunkel

Hello- Lionel Richie

Växeln Hallå hallå- Janne Lucas

Hello hello it’s good to be back- Gary Glitter

Hey Jude- the Beatles

Hey Porter- Johnny Cash

Mr Tamburine man- Bob Dylan

Bobby Brown Goes Down- Frank Zappa

Hello Goodbye- the Beatles

Hey Yah! – Outkast

Hallå hela pressen- Chattanooga

Hej Hej Hemskt Mycket HEJ- Hemliga Byrån

Hey Hey My My – Neil Young