Ålevangeliet prisat vid Augustprisgalan

Vinnarna av Augustpriset 2019 Emma-Karin Rehnman, Patrik Svensson, Oskar Kroon och Marit Kapla under Augustgalan 2019 i Stockholms Konserthus. Foto Pontus Lundahl / TT

Litteratur Malmöbosatta författaren Patrik Svensson uttryckte förvåning när han nominerades till Augustpriset för sin hyllade debutbok Ålevangeliet.

Men det tog inte stopp där. På måndagskvällen fick han ta emot årets Augustrpis i fackboksklassen.

Man kunde ta det som ett tecken på vart priset skulle gå redan i förväg när bandet Amason, som stod för den musikaliska underhållningen på Augustprisgalan, körde Ålen innan de nominerade i kategorin bästa fackbok presenterades. Det må vara hur det vill med det – Patrik Svenssons Ålevangeliet, berättelsen om världens mest gåtfulla fisk är årets bästa fackbok enligt Augustprisjuryn.

”Patrik Svensson låter oss följa ålen från Sargassohavet, via smörgåsbord ända in i hans själ där den, tack vare hans pappa, har fått en alldeles speciell plats. För det är också en historia om en far och son, och hur kärleken till ålen knöt dem samman i en ofta ordlös relation”, heter det bland annat i motiveringen.

– Wow, vilken grym grej, sade han själv efter att ha tagit emot blommor från galans ciceron Sissela Kyle och själva priset från i Lund verksamme prästen och satirtecknaren Kent Wisti som också var den som presenterade boken för publiken,

– Jag känner mig ödmjuk och tacksam för det här priset och inför de andra författarna. Men senare ikväll kommer jag nog att bli sådär malmöitiskt kaxig över det.

När Skånskan pratar i telefon med honom någon timma senare säger han att den där kaxigheten nog är på gång nu.

– Man kan aldrig förvänta sig något sådant här. Det känns lite overkligt, det är som att kastas in i en torktumlare men det är naturligtvis väldigt roligt och en stor bekräftelse. Man blir glad och lite stolt, säger han.

Det är din debutbok. Hur ska du toppa det här?

– Ja, jag vet inte men jag har fått blodad tand och skulle hemskt gärna skriva fler böcker. Det har varit otroligt roligt och givande att arbeta med den här boken och det har ju gått över all förväntan. Det kan man kanske inte förvänta sig varje gång.

Årets skönlitterära bok gick till Marit Kapla för boken Osebol, en bok som bygger på ett 50-tal intervjuer med personer i den lilla bruksort där författaren själv kommer ifrån.

Motiveringen talar om att ”enskildas vittnesmål blir till lyriska sånger där olika röster varvas. Talet om platsen speglar både smärtsam förändring och oviss framtid. ”

Marit Kapla fick ta emot priset av artisten Ebbot Lundberg.

– Att få ta emot det här priset är en jättestor ära med de här mednominerade, sa hon i sitt tacktal.

Årets bok i barnboksklassen är Oskar Kroons Vänta på vind. Till det Lilla Augustpriset, priset till unga författare mellan 16 och 20 år gamla, var Nanna Mikkelsen från Södra Sandby nominerad för berättelsen Den bästa dagen men det var Västeråsförfattaren Emma-Karin Rehnman som tog hem priset för En ospelad fiol.

– Den handlar om att hitta sin plats i världen och jag försöker hitta min plats i världen genom mitt skrivande, sade hon i sitt tacktal,

Hon tog också chansen att rikta en vädjan till den församlade litterära världen:

– Det är en vädjan om att göra plats för oss unga författare, för där det görs plats kommer vi att ta den.

I samband med Augustprisgalan delades också Svenska förläggarföreningens hederspris ut. Det gick till översättaren Jan Stolpe.